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Главного тренера ЖВК «Енисей» отправили в отставку

Главная Спорт
Красноярск
09:59 12 Ноября 2017
спорт, красноярск, енисей, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Главного тренера женского волейбольного клуба «Енисей» Александра Кошкина отправили в отставку. Он покинул свой пост после поражения команды в игре с болгарской «Марицей» в  матче Лиги чемпионов. Об этом сообщил «Р-Спорт». 

«Руководители, отвечающие в регионе за развитие спорта и в частности волейбола, были крайне раздосадованы домашним поражением «Енисея» от «Марицы» и невыходом команды в групповой этап Лиги чемпионов. В субботу главный тренер «Енисея» Александр Кошкин был отправлен в отставку. Решение было принято по горячим следам - сразу после матча на арене», — сообщило агентство со ссылкой на свой источник. 

11 ноября волейболистки «Енисея» проиграли «Марице» со счетом 2:3 (25:20, 25:19, 22:25, 25:27, 12:15). Игра проходила в Красноярске в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ. В итоге, красноярки не смогли выйти в групповой этап Лиги. 

Напомним, в прошлом розыгрыше Суперлиги «Енисей» под руководством молодого специалиста Александра Кошкина впервые в истории стал бронзовым призером. 

Фото: vk.com/vcenisey_women

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