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«Енисей» в первом матче чемпионата разгромил «Уральский трубник»

Главная Спорт
Красноярск
16:17 11 Ноября 2017
спорт, хоккей с мячом, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский ХК «Енисей» одержал уверенную победу над командой «Уральский трубник» из Первоуральска в домашнем матче ЧР по хоккею с мячом. 

Игра, которая состоялась сегодня на стадионе «Локомотив», закончилась со счетом 11:1 в пользу красноярской команды. Пять мячей забил игрок «Енисея» Сергей Ломанов. Хет-трик оформил Эрик Петтерссон. 

У соперников единственный мяч в ворота на 75-й минуте забросил игрок Дмитрий Черных.

«Не скажу, что ребята вышли обреченными на игру, но неудачно проведенные первые минуты выбили их из колеи. Явно уступали сопернику в движении, на протяжении всего матча», — прокомментировал тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков. 

Напомним, полтора месяца назад «Трубник» на равных сыграл с «Енисеем» в кубковом матче. Команда из Первоуральска пропустила решающий мяч лишь в конце игры (4:5).

Добавим, что следующая игра красноярского «Енисея» состоится 14 ноября. Хоккеисты встретятся на льду с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска. Спортсмены сегодня в домашнем матче обыграли кемеровский «Кузбасс» со счетом 7:2. 

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