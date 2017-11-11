«Енисей» в первом матче чемпионата разгромил «Уральский трубник»

Красноярский ХК «Енисей» одержал уверенную победу над командой «Уральский трубник» из Первоуральска в домашнем матче ЧР по хоккею с мячом.

Игра, которая состоялась сегодня на стадионе «Локомотив», закончилась со счетом 11:1 в пользу красноярской команды. Пять мячей забил игрок «Енисея» Сергей Ломанов. Хет-трик оформил Эрик Петтерссон.

У соперников единственный мяч в ворота на 75-й минуте забросил игрок Дмитрий Черных.

«Не скажу, что ребята вышли обреченными на игру, но неудачно проведенные первые минуты выбили их из колеи. Явно уступали сопернику в движении, на протяжении всего матча», — прокомментировал тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков.

Напомним, полтора месяца назад «Трубник» на равных сыграл с «Енисеем» в кубковом матче. Команда из Первоуральска пропустила решающий мяч лишь в конце игры (4:5).

Добавим, что следующая игра красноярского «Енисея» состоится 14 ноября. Хоккеисты встретятся на льду с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска. Спортсмены сегодня в домашнем матче обыграли кемеровский «Кузбасс» со счетом 7:2.