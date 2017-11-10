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Хоккейный «Енисей» завтра сыграет на льду обновленного стадиона «Локомотив»

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Красноярск
16:54 10 Ноября 2017
город, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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11 ноября на обновленном стадионе «Локомотив» по ул. Ленина, 90 стартует новый хоккейный сезон. В рамках чемпионата России по хоккею с мячом на льду встретятся две команды — красноярский «Енисей» и «Уральский Трубник». Начало встречи в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

На первой в этом сезоне игре ожидается большое количество зрителей. Свои автомобили водители смогут оставить на парковках около стадиона: 

  • парковка на площади Революции, около памятника В.И. Ленину (367 мест), бесплатная в выходные дни
  • бесплатная парковка на ул. Дубровинского в районе Театра оперы и балета, около Коммунального моста (235 мест)
  • бесплатные парковки по ул. Республики от ул. Диктатуры до ул. Перенсона, в районе Центрального рынка (150 мест).

Отметим, что 10 ноября с 18:00 до окончания завтрашнего матча будет ограничено движение автомобилей по ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Марковского, 88). 

Стадион «Локомотив» построен в 1936 году. В 2019 году он примет соревнования по хоккею с мячом в рамках Универсиады. Спорткомплекс будет домашней площадкой для игр и тренировок клуба «Енисей» в сезоне—2017/2018. На реконструкцию стадиона в этом году было выделено более 400 млн рублей. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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