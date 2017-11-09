В Красноярске прошла церемония открытия Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике

В спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Валентина Шевчука прошла торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной.





Организаторы и гости соревнований отмечают, что в этом году этот турнир особенный. «С нами нет Елены Аркадьевны. Ее уход из жизни стал большой потерей для нашего края и для российской спортивной гимнастики. Она внесла большой вклад в развитие своего вида спорта и вписала свое имя в историю мировой спортивной гимнастики. Сегодня вы продолжаете дело Елены Наймушиной. В ваших руках будущее отечественной спортивной гимнастики. Возможно, именно здесь, на этих соревнованиях, кто-то начнет свою яркую спортивную карьеру и в дальнейшем повторит олимпийский успех своего кумира», — сказал на открытии всероссийских соревнований первый заместитель министра спорта края Аркадий Кривошеев.



Почетными гостями стали двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заместитель председателя красноярского регионального общества «Динамо» Евгений Устюгов, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шевченко.



В Красноярск приехали более 150 спортсменов из разных городов страны: Ангарска, Барнаула, Владивостока, Кемерова, Новокузнецка, Омска, Северска, Томска, Тюмени, Читы, Железногорска, Норильска, также принимают участие и спортсмены из Красноярска. Впервые на турнир приехали спортсмены—гимнасты из Абакана и Московской области.



В четверг, 9 ноября, определят победителей в многоборье, в пятницу, 10 ноября, назовут имена тех, кто занял первые места в отдельных видах гимнастического многоборья.



Фото со спортивного портала Красноярского края kraysport.ru