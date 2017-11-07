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Хоккеисты «Сокола» разгромили самарцев в матче ВХЛ

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Красноярск
14:51 7 Ноября 2017
спорт, красноярск, хоккей, команда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярская хоккейная команда «Сокол» обыграла спортсменов из клуба ЦСК ВВС из Самары со счетом 4:1. Игра состоялась 6 ноября на льду «Арены. Север».

Первый период закончился без забитых шайб. На 24-й минуте счет открыл игрок красноярской команды Александр Семин. Следом шайбу в ворота соперников забросил игрок Юрий Назаров. 

Самарцы смогли открыть счет только на 32-й минуте, однако эта шайба оказалась последней. До конца матча красноярские игроки Вячеслав Андрющенко и Дмитрий Цыганов дважды поразили ворота соперников.Общий счет игры — 4:1. 

«Опять скажу огромное спасибо нашим болельщикам, которые приходят поддержать команду. У меня осталось двоякое впечатление от игры. Местами ребята сыграли хорошо по заданию, где-то помешало огромное желание забить. Это все в головах. В плане игры получилось 50 на 50. Выиграли, молодцы. Три очка есть три очка. Разберем ошибки и будем двигаться дальше», — сказал главный тренер ХК «Сокол» Александр Титов.

Отметим, что во время хоккейного матча игрок «Сокола» Александр Семин броском шайбы разбил защитное стекло. Шайба прошла над воротами и попала в защитный экран. Стекло треснуло, и в нем появилась дыра.

«Ничего грандиозного не произошло. Просто бросок попал в ту точку, где стекло лопается. Такое бывало на моей памяти не раз. И от силовых приемов стекла лопаются», — прокомментировал тренер бросок Семина. 

Добавим, что следующая игра ХК «Сокол» состоится 8 ноября. Красноярская команда встретится с клубом «Барс» из Казани. 

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