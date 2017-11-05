Красноярский «Сокол» одержал домашнюю победу над «Дизелем» из Пензы

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги красноярский «Сокол» победил со счетом 2:0 пензенский «Дизель». Шайбы во ворота соперника забросили Игорь Руденков и Петер Зузин.



После встречи на пресс-конференции наставник красноярского клуба Александр Титов сказал, что «после предыдущей игры с «Саровом» был серьезный разговор с ребятами, изменения в составе произошли. Перед сегодняшним матчем мы разбирали игру «Дизеля», готовились к сопернику, знали что игра будет тяжелая, напряженная. Хорошо, что забили два гола, а дальше грамотно и четко сыграли в обороне, хотя у нас были еще моменты. Но сейчас у нас главная проблема, это конечно большинство. И тренируем и катаем и разговариваем и разбираем и показываем, но пока, к сожалению, на одном месте топчемся. Спасибо болельщикам, которые сегодня в выходной день пришли и поддержали команду. Всех с праздником!».

В понедельник, 6 ноября, «Сокол» сыграет с ЦСК ВВС. Матч с соперниками из Самары будет первым в истории красноярского клуба.

Самарские спортсмены — дебютанты чемпионата ВХЛ. Игра состоится в Арене.Север. Начало матча в пять вечера.



Фото из группы хоккейного клуба «Сокол» в соцсети во «ВКонтакте»