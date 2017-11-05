«Енисей» стартовал в чемпионате России по хоккею с мячом с победы

Красноярский «Енисей» открывал чемпионат России матчем с местным «Кузбассом». На 16-ой минуте Вадим Стасенко из кемеровского клуба открыл счет. «Енисей» ответил через 12 минут — Дмитрий Макаров восстановил равновесие на табло. На 40-ой минуте Эрик Петтерссон завершил комбинацию партнеров и с подачи Сергея Ломанова вывел «Енисей» вперед, сообщает официальный портал красноярского клуба.

Матч проходил в Кемерове. В город приехала большая команда болельщиков из Красноярска. Первая встреча «Енисея» в чемпионате России—2017/2018 закончилась со счетом 5:1.

«Енисей» стартовал в чемпионате России с победы. Следующий матч пройдут в субботу, 11 ноября. Клуб из Красноярска принимает на своем поле «Уральский Трубник».

Игры этого сезона будут проходить на стадионе «Локомотив».



Иллюстрация с официального портала хоккейного клуба «Енисей»