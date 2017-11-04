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На красноярском стадионе «Локомотив» завершают подготовку к хоккейному сезону—2017-2018

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Красноярск
11:11 4 Ноября 2017
новый, хоккей с мячом, журналисты, экскурсия, реконструкция, стадион, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
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Перед началом нового хоккейного сезона на стадионе прошла экскурсия для представителей СМИ.

На период реконструкции стадиона «Енисей», в 2019 году площадка примет соревнования по хоккею с мячом в рамках Всемирной зимней универсиады, спорткомплекс «Локомотив» будет домашней площадкой для игр и тренировок клуба «Енисей» в сезоне—2017/2018.

«Более 400 млн рублей из краевого бюджета в этом году было выделено на реконструкцию и подготовку стадиона. Основные работы завершены. Здесь 7 ноября у команды пройдет товарищеская игра, а первая домашняя игра чемпионата России состоится 11 ноября. Современные установки, которые смонтированы на стадионе, позволяют начинать тренировочный процесс в конце октября, и такая практика есть, и продлевать его до конца марта. На льду уже несколько дней занимается основная и молодежная команды, два дня назад к тренировкам приступили ребята детско-юношеской спортивной школы. На стадионе установлено новые системы освещения, которые позволят проводить тренировки в вечернее время и организовывать качественную телетрансляцию матчей», — сообщил исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев.

Строительные и ремонтные работы на стадионе в центре города начались в конце июля 2016-го и продолжались до ноября этого года.

На «Локомотиве» отремонтировали подпорные стены и мачты освещения, построили временные здания — блок для основной команды и два блока для детско-юношеской спортивной школы.

В блоках находятся раздевалки, санузлы, душевые, помещения для тренеров, методистов, медицинские кабинеты.

На трибунах сделали гидроизоляцию и установили новые кресла для зрителей. Всего на стадионе оборудовано около 5000 мест. Закончилась заливка льда, сейчас ведется подготовка хоккейного поля.

Стадион «Локомотив» построен в 1936 году. Деревянный стадион стал домашней ареной футбольного клуба «Локомотив» — ныне ФК «Енисей». Долгое время стадион был единственной площадкой для проведения крупных соревнований.

Первая реконструкция стадиона прошла в 1983 году. Он приобрел нынешний вид и стал одним из самых современных спортивных объектов того времени.

В 2013 году стадион перешел в краевую собственность.

Инфраструктура спортивного объекта за 30 лет устарела. Спортивные команды, ранее выходившие на площадку «Локомотива», стали играть на новых современных аренах. Стадион принимал только тренировки, корпоративные спартакиады и редкие матчи по регби.

Фото с портала администрации Красноярского края 

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