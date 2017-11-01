В Красноярске стартовала городская круглогодичная Спартакиада «Защитник Отечества»

В 11 этапах Спартакиады поучаствуют более 400 человек из военно-патриотических, военно-спортивных клубов, школ города. Также посоревнуются представители Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия – клубы, отряды, и классы, участники которых, — юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Круглогодичное спортивное событие организуют в молодежном военно-спортивном центре «Патриот» при межведомственном взаимодействии с управлением молодежной политики, главным управлением образования, главным управлением по физической культуре, спорту и туризму.

На торжественной церемонии открытия участников Спартакиады поприветствовали депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, кавалер трех орденов Мужества Юрий Швыткин и директор молодежного центра «Патриот», начальник Красноярского муниципального штаба Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения Юнармия Валентин Буланков. После торжественного приветствия стартовал первый этап Спартакиады — прыжки в длину и командная эстафета.

«Спартакиада – это ряд мероприятий, которые будут проводится в течение учебного года. Конечно, таким образом ребята смогут поддержать и улучшить свою физическую форму, воспитать командный дух. Но кроме этого, нам важно, чтобы у школьников был патриотический настрой, чтобы они знали больше о своей стране. Мы проводим Спартакиаду второй год и в этом году у нас больше желающих принять участие. У ребят горят глаза, видно, что они хотят победить. Для нас это хорошая оценка нашей деятельности» — сказал на открытии соревнований директор молодежного военно-спортивного центра «Патриот» Валентин Буланков.



Фото предоставлены центром «Патриот»