Хоккейный «Енисей» провел первую тренировку на льду стадиона «Локомотив»

Руководитель пресс-службы ХК «Енисей» Юрий Дудник на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с первым выходом на лед красноярских спортсменов.



«Свой лед — большое дело!», — написал он.

Во вторник, 31 октября, главный тренер клуба Сергей Ломанов провел первую тренировку хоккеистов «Енисея» на льду стадиона «Локомотив», расположенного в центре города.

В пресс-службе клуба также напомнили, что сегодня, 1 ноября, в семь вечера состоится презентация команды. В банкетном зале «Пассаж» на пр. Мира, «Енисей» встретится с болельщиками перед началом чемпионата России—2017/18.

В программе заявлено общение с разными поколениями клуба, представление игроков и тренеров команды, презентация видеороликов.

Вход болельщиков по пригласительным билетам, которые начнут распространять у входа в здание за 40 минут до начала презентации.



Фото со страницы Юрия Дудника в соцсети Facebook