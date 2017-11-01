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Хоккейный «Енисей» провел первую тренировку на льду стадиона «Локомотив»

Главная Спорт
Красноярск
10:48 1 Ноября 2017
тренер, хоккей с мячом, енисей, стадион, лед, презентация
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководитель пресс-службы ХК «Енисей» Юрий Дудник на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с первым выходом на лед красноярских спортсменов.


«Свой лед большое дело!», — написал он.

Во вторник, 31 октября, главный тренер клуба Сергей Ломанов провел первую тренировку хоккеистов «Енисея» на льду стадиона «Локомотив», расположенного в центре города.

В пресс-службе клуба также напомнили, что сегодня, 1 ноября, в семь вечера состоится презентация команды. В банкетном зале «Пассаж» на пр. Мира, «Енисей» встретится с болельщиками перед началом чемпионата России2017/18.
В программе заявлено общение с разными поколениями клуба, представление игроков и тренеров команды, презентация видеороликов.

Вход болельщиков по пригласительным билетам, которые начнут распространять у входа в здание за 40 минут до начала презентации.

Фото со страницы Юрия Дудника в соцсети Facebook

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