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Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

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Красноярск
09:30 1 Ноября 2017
баскетбол, енисей, победа, литва, клуб, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» из Литвы со счетом 85:81. Встреча прошла в Красноярске в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам встречи самым результативным игроком матча стал центровой «Ювентуса» Ларон Денди. Баскетболист набрал 23 очка.

Сейчас «Енисей» занимает второе место в группе A, клуб одержал две победы в четырех матчах. Литовский «Ювентус» находится на шестом месте с одной победой.

В следующем матче, который состоится 7 ноября, «Енисей» сыграет в гостях с израильским «Хапоэлем».

Литовский клуб 8 ноября принимает «Динамо» из итальянского города Сассари.

Фото с официального портала баскетбольного клуба «Енисей»

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