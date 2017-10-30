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Красноярские борцы завоевали восемь медалей на турнире Сайтиева

Главная Спорт
Красноярск
15:15 30 Октября 2017
спорт, красноярск, город, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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Борцы из Красноярского края стали обладателями восьми медалей на турнире им. Сайтиева. Традиционные юношеские соревнования по вольной борьбе состоялись 28-29 октября в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей».

В соревнованиях принимали участие более 200 юношей (2002-2004 г.р.) из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и регионов России. Единственное «золото» в копилку сборной Красноярского края принес спортсмен Антон Сучков. Он выиграл поединок в весовой категории 58 кг у Максима Моисеева из Кемерова.

«Испытываю большую радость, так как долго стремился к этому результату. Я первый раз участвую в турнире на призы Сайтиева. Занимаюсь борьбой с пяти лет, выбора практически не было, так как мой папа является тренером»,  сказал Антон Сучков. 

Спортсмены из Красноярского края также завоевали три серебряных и четыре бронзовых медалей.

На турнире им. Бувайсара Сайтиева побывал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«У нас с Красноярским краем много общих традиций: и в борьбе, и в творчестве. Казалось бы суровая, как это описывается во многих источниках и преданиях, красноярская земля может взращивать великих кавказских чемпионов, и этот, так называемый, танцевальный баттл, который мы сегодня увидели, был настоящим праздником, настоящим фонтаном пассионарности российских народов, в частности, русского и чеченского народов», — прокомментировал Джамбулат Умаров.

Отметим, что гости и участники турнира увидели выступление двух известных коллективов — красноярский ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко и государственный ансамбля танца «Вайна́х» из Чеченской республики. 

Подготовлено по материалам пресс-службы Красспорта 

Фото: Красспорт 

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