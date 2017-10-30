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Футбольный «Енисей» сыграл вничью в Тюмени

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Красноярск
13:51 30 Октября 2017
спорт, енисей, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский футбольный «Енисей» не смог победить в гостевом матче в Тюмени с одноименной командой. Накануне команды разошлись миром, игра закончилась со счетом 1:1.

«Енисей» приехал в Тюмень в статусе лидера Футбольной национальной лиги, тогда как хозяева находятся на дне таблицы. Несмотря на это тюменцы больше угрожали воротам нашей команды. В первом тайме они забили мяч после добивания 11-метрового, красноярцы же в свою очередь пенальти не забили. Зато отличились с игры - роскошный удар из-за штрафной нанес Ломакин.

Во втором тайме судья снова назначил пенальти в ворота «Енисея», однако на высоте был вратарь Филиппов. Ничья позволила тюменцам уйти с последнего места.

Кстати, тот случай, что Михаил Филиппов отразил два пенальти в одной игре, по информации пресс-службы клуба, является вторым в истории профессионального красноярского футбола.

Несмотря на потерю очков, красноярцы продолжают лидировать в первенстве ФНЛ, однако из-за этой осечки конкуренты смогли сократить отставание. Самарские «Крылья Советов» теперь отстают от «Енисея» на 7 очков, а «Оренбург» на 9.

фото: пресс-служба ФК «Енисей»

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