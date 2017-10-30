Первое нормальное интервью Алексея Спиридонова в Красноярске

Мы сидим на кухне в квартире Алексея. Жена Катя готовит пасту, шестилетняя дочь Соня уговаривает попеременно то меня, то отца поиграть в настольную игру. Она удивительный ребенок - за два часа до этого отец купил ей пятый iPhone. Но настольная игра куда интереснее. Телефон лежит где-то за ненадобностью. Тут же рядом в стульчике совсем крохотный Денис.

Параллельно на ноутбуке Спиридонов смотрит матчи чемпионата России по волейболу. За время нашего разговора он раз 20 переключил с игры «Кузбасс» - «Локомотив» на «Нова» - «Зенит» и обратно, краем глаза глянул на московское «Динамо».

- Я про сигареты и алкоголь тебя спрашивать не буду...

- А, это ты про Дудя? Он тогда совсем еще неизвестный был. Приезжай, говорит, в город на интервью. Я рассмеялся. Говорю: «Юра, это ж тебе надо. Приезжай ко мне в деревню».

- Ты второй год в Красноярске. Тебе здесь понравилось или никуда не зовут?

- Скажу так. Я остался здесь на второй сезон только из-за Эдика (директор волейбольного клуба «Енисей» Эдуард Носков, скончавшийся в апреле в возрасте 40 лет). Царствие ему небесное. Только ради него. Он просил меня остаться.

- Что ты сейчас думаешь? Ты здесь, Эдуарда нет.

- У меня были хорошие предложения. Было предложение из Белгорода. И это я сейчас не о финансах, о них я разговаривать вообще не хочу. Но я остался здесь, потому что такой человек - я пообещал сыграть сезон и не хочу кидать людей. Уйди я сейчас, в «Енисее» была бы полная ж*па.

- А как сейчас?

- Тоже ж*па, но меньше. «Енисей» находится на своем месте, что греха таить.

- В прошлом сезоне команда держалась за счет директора? Сейчас его нет и все покатилось по наклонной?

- В прошлом году по составу мы были намного сильнее, чем сейчас. Были опытные игроки. А когда Эдика не стало, их никто не смог удержать. Мы не смогли вовремя укомплектоваться. Новый директор - грамотный менеджер, но тогда он упустил время. В итоге нам сейчас очень не хватает пары позиций.

- Ты не рядовой игрок. Насколько тебя слушают и слышат в клубе? Твои советы, мнения. Ты центрообразующий человек в клубе?

- Может быть я им и являюсь, но это на площадке. Вне ее я не люблю советовать тренеру, руководству, персоналу. Я не тот человек. Это не мое. Мне, например, должны в клубе деньги за прошлый год, но я не хожу, не выясняю. В этом году мне предложили стать капитаном, но я отказался - не люблю разговоры, люблю делать дело.

- Считаешь, что ты до сих пор крутой игрок?

- Конечно.

- При этом ты выступаешь за «Енисей», а тебя обыгрывают игроки классом намного ниже. Тебе стремно?

- Даже не представляешь как.

- Ты злишься? Разносишь раздевалку?

- Нет. Не злюсь. Вообще ничего такого…

В этом момент волейболист Спиридонов явно загрустил. Но после поднял глаза и посмотрел на детей.

- Посмотри на это чудо. Одно и второе. Куда мне злиться.

- Твои спортивные амбиции - они есть сейчас?

- Ха, хороший вопрос.

- Ну, вот ты отказался за сборную играть недавно. Что это было?

- У меня супруга была беременна, мне нужно было ей помогать. Ни в коем случае в любой другой ситуации я бы не отказался от выступления за сборную. Но сам понимаю, что на сегодня сборной я уже не нужен.

- И все-таки про амбиции…

- Не хочется лукавить, но на сегодня когда ты играешь в «Енисее» и часто проигрываешь, начинаешь думать о том, что пора заканчивать.

- А дальше что? Бизнес? Свой волейбольный «Арарат»?

- Ха-ха-ха, интересный план! Все, что сейчас хочется - заниматься семьей.

- Давай про Красноярск. Больше года здесь прожил и практически нигде не был. Живешь возле «Планеты» и никуда особо не ездишь.

- В ресторанах красноярских был во многих!

- Я про театры, концерты… Нет времени или не интересно.

- И так, и так. Мне многое не интересно. А если интересно, то не хватает времени.

- Из всех городов, где ты успел поиграть и пожить, Красноярск на каком месте с конца?

- Не будем лукавить, с Казанью Красноярск не сравнится. При этом не могу сказать, что Красноярск плохой город. Везде свои минусы и плюсы. Но именно здесь мне не нравится экология. Никому она не нравится и тебе тоже. Ну, если ты в интернете читаешь, что Красноярск - первый по онкологическим заболеваниям. О чем тут можно говорить?

- Больше года здесь. Друзья появились?

- Ну вот ты (смеется). Я коммуникабельный. Везде завожу много друзей. Это ведь не сложно, нужно самому просто быть нормальным человеком по жизни, без г*вна. Как говорил мой папа: будь проще, и люди к тебе потянутся.

- Красноярский футбольный «Енисей» вовсю хайпует в России и мире даже не имея звезд твоего уровня. Почему клуб волейбольный в информационном пространстве не пользуется твоей известностью?

- А я откуда знаю.

- Я если честно, не помню в Красноярске нормальных интервью с тобой. Это будет первое нормальное.

- Договорились. Кстати, на сайте казанцев перед игрой вышла новость с таким заголовком: «В гостях у Спиридонова: «Зенит» сыграет в Красноярске».

- Комментарий Алекно (главный тренер ВК «Зенит» (Казань) и бывший тренер сборной России Владимир Алекно) после игры, когда он тебя похвалил персонально, - это подкол бывшему подопечному или признание заслуг?

- Никогда не замечал, чтоб Романыч подкалывал. Как сказал, так оно и есть.

- Как долго ты собрался играть? Понятно, что этот сезон в «Енисее» последний. Что дальше?

- Ну, про «Енисей» я бы сказал, что крайний. Я бы остался в «Енисее», но тяжело. Далекий город, самый восточный город чемпионата. Хочется поближе к дому, тем более Соня на следующий год уже пойдет в школу. А играть… Сколько здоровье позволит, столько и поиграю еще.

- Сейчас по ощущениям на сколько лет еще здоровья?

- По ощущениям уже бы закончил.

- Как развлекаешься, кроме активного боления за «Спартак»?

- Никак. Времени нет.

- Самое большое, что поразило в Красноярске?

- Экология.

- А позитивное?

- Красивые девушки.

- Ты активно живешь в соцсетях. Зачем?

- Мне нравится. Многим не нравится меня читать, а мне нравится. Я не заставляю никого, автомат Калашникова, который лежит у меня в гараже, к голове не приставляю.

- Но в соцсетях ты такой, какой есть?

- Нет, это маска. Чаще всего маска подонка. Я так развлекаюсь - к твоему недавнему вопросу. Твиттер для меня - номер один. Для девочек - Instagram. Кафеля (Евгений Кафельников, самый титулованный теннисист в истории России, друг Алексея Спиридонова) как-то спросил, что для него лучше. Для него тоже твиттер - номер один.

- Ты дружишь со многими известными спортсменами - Кержаковым, Ребровым, Кафельниковым. Что они сказали, когда узнали, что ты едешь в Красноярск?

- Артем Ребров спросил, зачем? Честно сказал - я поехал за игровой практикой. В Казани меня оставляли за бОльшие деньги, чем я получаю здесь. Но я ушел играть.

- Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе?

- Впервые слышу такое выражение.

- Ты недавно услышал такие слова как «маленько» и «маленечко». Все некрасноярцы ежатся от этих слов.

- У меня от этих слов кровь из ушей. Не произноси их больше. Без обид.

- Алексей Спиридонов в будущем станет тренером?

- У меня есть желание стать управленцем, но не в волейбольной сфере. Хочу стать депутатом Государственной думы.

Супруга Катя на этих словах обернулась от плиты и спросила «зачем?».

- Я хочу, чтобы со мной российский, русский народ начал жить лучше.

- То, что с твоим приходом в Госдуму там станет сильно веселее, это я понимаю. А что ты сделаешь, что народ стал жить лучше?

- Пока я буду депутатом, никто лучше жить не станет. Но потом я стану мэром, губернатором и президентом. Тогда уже всем станет лучше.

за фото спасибо sports.ru и персонально Юрию Дудю