Первое нормальное интервью Алексея Спиридонова в Красноярске

Мы сидим на кухне в квартире Алексея. Жена Катя готовит пасту, шестилетняя дочь Соня уговаривает попеременно то меня, то отца поиграть в настольную игру. Она удивительный ребенок - за два часа до этого отец купил ей пятый iPhone. Но настольная игра куда интереснее. Телефон лежит где-то за ненадобностью. Тут же рядом в стульчике совсем крохотный Денис.
Параллельно на ноутбуке Спиридонов смотрит матчи чемпионата России по волейболу. За время нашего разговора он раз 20 переключил с игры «Кузбасс» - «Локомотив» на «Нова» - «Зенит» и обратно, краем глаза глянул на московское «Динамо».
- Я про сигареты и алкоголь тебя спрашивать не буду...
- А, это ты про Дудя? Он тогда совсем еще неизвестный был. Приезжай, говорит, в город на интервью. Я рассмеялся. Говорю: «Юра, это ж тебе надо. Приезжай ко мне в деревню».
- Ты второй год в Красноярске. Тебе здесь понравилось или никуда не зовут?
- Скажу так. Я остался здесь на второй сезон только из-за Эдика (директор волейбольного клуба «Енисей» Эдуард Носков, скончавшийся в апреле в возрасте 40 лет). Царствие ему небесное. Только ради него. Он просил меня остаться.
- Что ты сейчас думаешь? Ты здесь, Эдуарда нет.
- У меня были хорошие предложения. Было предложение из Белгорода. И это я сейчас не о финансах, о них я разговаривать вообще не хочу. Но я остался здесь, потому что такой человек - я пообещал сыграть сезон и не хочу кидать людей. Уйди я сейчас, в «Енисее» была бы полная ж*па.
- А как сейчас?
- Тоже ж*па, но меньше. «Енисей» находится на своем месте, что греха таить.
- В прошлом сезоне команда держалась за счет директора? Сейчас его нет и все покатилось по наклонной?
- В прошлом году по составу мы были намного сильнее, чем сейчас. Были опытные игроки. А когда Эдика не стало, их никто не смог удержать. Мы не смогли вовремя укомплектоваться. Новый директор - грамотный менеджер, но тогда он упустил время. В итоге нам сейчас очень не хватает пары позиций.
- Ты не рядовой игрок. Насколько тебя слушают и слышат в клубе? Твои советы, мнения. Ты центрообразующий человек в клубе?
- Может быть я им и являюсь, но это на площадке. Вне ее я не люблю советовать тренеру, руководству, персоналу. Я не тот человек. Это не мое. Мне, например, должны в клубе деньги за прошлый год, но я не хожу, не выясняю. В этом году мне предложили стать капитаном, но я отказался - не люблю разговоры, люблю делать дело.
- Считаешь, что ты до сих пор крутой игрок?
- Конечно.
- При этом ты выступаешь за «Енисей», а тебя обыгрывают игроки классом намного ниже. Тебе стремно?
- Даже не представляешь как.
- Ты злишься? Разносишь раздевалку?
- Нет. Не злюсь. Вообще ничего такого…
В этом момент волейболист Спиридонов явно загрустил. Но после поднял глаза и посмотрел на детей.
- Посмотри на это чудо. Одно и второе. Куда мне злиться.
- Твои спортивные амбиции - они есть сейчас?
- Ха, хороший вопрос.
- Ну, вот ты отказался за сборную играть недавно. Что это было?
- У меня супруга была беременна, мне нужно было ей помогать. Ни в коем случае в любой другой ситуации я бы не отказался от выступления за сборную. Но сам понимаю, что на сегодня сборной я уже не нужен.
- И все-таки про амбиции…
- Не хочется лукавить, но на сегодня когда ты играешь в «Енисее» и часто проигрываешь, начинаешь думать о том, что пора заканчивать.
- А дальше что? Бизнес? Свой волейбольный «Арарат»?
- Ха-ха-ха, интересный план! Все, что сейчас хочется - заниматься семьей.
- Давай про Красноярск. Больше года здесь прожил и практически нигде не был. Живешь возле «Планеты» и никуда особо не ездишь.
- В ресторанах красноярских был во многих!
- Я про театры, концерты… Нет времени или не интересно.
- И так, и так. Мне многое не интересно. А если интересно, то не хватает времени.
- Из всех городов, где ты успел поиграть и пожить, Красноярск на каком месте с конца?
- Не будем лукавить, с Казанью Красноярск не сравнится. При этом не могу сказать, что Красноярск плохой город. Везде свои минусы и плюсы. Но именно здесь мне не нравится экология. Никому она не нравится и тебе тоже. Ну, если ты в интернете читаешь, что Красноярск - первый по онкологическим заболеваниям. О чем тут можно говорить?
- Больше года здесь. Друзья появились?
- Ну вот ты (смеется). Я коммуникабельный. Везде завожу много друзей. Это ведь не сложно, нужно самому просто быть нормальным человеком по жизни, без г*вна. Как говорил мой папа: будь проще, и люди к тебе потянутся.
- Красноярский футбольный «Енисей» вовсю хайпует в России и мире даже не имея звезд твоего уровня. Почему клуб волейбольный в информационном пространстве не пользуется твоей известностью?
- А я откуда знаю.
- Я если честно, не помню в Красноярске нормальных интервью с тобой. Это будет первое нормальное.
- Договорились. Кстати, на сайте казанцев перед игрой вышла новость с таким заголовком: «В гостях у Спиридонова: «Зенит» сыграет в Красноярске».
- Комментарий Алекно (главный тренер ВК «Зенит» (Казань) и бывший тренер сборной России Владимир Алекно) после игры, когда он тебя похвалил персонально, - это подкол бывшему подопечному или признание заслуг?
- Никогда не замечал, чтоб Романыч подкалывал. Как сказал, так оно и есть.
- Как долго ты собрался играть? Понятно, что этот сезон в «Енисее» последний. Что дальше?
- Ну, про «Енисей» я бы сказал, что крайний. Я бы остался в «Енисее», но тяжело. Далекий город, самый восточный город чемпионата. Хочется поближе к дому, тем более Соня на следующий год уже пойдет в школу. А играть… Сколько здоровье позволит, столько и поиграю еще.
- Сейчас по ощущениям на сколько лет еще здоровья?
- По ощущениям уже бы закончил.
- Как развлекаешься, кроме активного боления за «Спартак»?
- Никак. Времени нет.
- Самое большое, что поразило в Красноярске?
- Экология.
- А позитивное?
- Красивые девушки.
- Ты активно живешь в соцсетях. Зачем?
- Мне нравится. Многим не нравится меня читать, а мне нравится. Я не заставляю никого, автомат Калашникова, который лежит у меня в гараже, к голове не приставляю.
- Но в соцсетях ты такой, какой есть?
- Нет, это маска. Чаще всего маска подонка. Я так развлекаюсь - к твоему недавнему вопросу. Твиттер для меня - номер один. Для девочек - Instagram. Кафеля (Евгений Кафельников, самый титулованный теннисист в истории России, друг Алексея Спиридонова) как-то спросил, что для него лучше. Для него тоже твиттер - номер один.
- Ты дружишь со многими известными спортсменами - Кержаковым, Ребровым, Кафельниковым. Что они сказали, когда узнали, что ты едешь в Красноярск?
- Артем Ребров спросил, зачем? Честно сказал - я поехал за игровой практикой. В Казани меня оставляли за бОльшие деньги, чем я получаю здесь. Но я ушел играть.
- Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе?
- Впервые слышу такое выражение.
- Ты недавно услышал такие слова как «маленько» и «маленечко». Все некрасноярцы ежатся от этих слов.
- У меня от этих слов кровь из ушей. Не произноси их больше. Без обид.
- Алексей Спиридонов в будущем станет тренером?
- У меня есть желание стать управленцем, но не в волейбольной сфере. Хочу стать депутатом Государственной думы.
Супруга Катя на этих словах обернулась от плиты и спросила «зачем?».
- Я хочу, чтобы со мной российский, русский народ начал жить лучше.
- То, что с твоим приходом в Госдуму там станет сильно веселее, это я понимаю. А что ты сделаешь, что народ стал жить лучше?
- Пока я буду депутатом, никто лучше жить не станет. Но потом я стану мэром, губернатором и президентом. Тогда уже всем станет лучше.
за фото спасибо sports.ru и персонально Юрию Дудю