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Красноярский хоккейный «Енисей» проиграл финал Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
15:58 28 Октября 2017
хоккей с мячом, спорт, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей» проиграл в финале Кубка России по хоккею с мячом. Матч состоялся сегодня в Хабаровске на крытой арене «Ерофей».

Первый тайм красноярцы провалили вчистую, уступая к перерыву четыре мяча и не забив ни одного. Во второй половине встречи «Енисей» старался отыграться, однако, что бывает редко в этом виде спорта, забитых мячей за 45 минут зрители так и не увидели. Минимум моментов и сухой матч вратаря хозяев при отличной игре обороны. В итоге хабаровская команда теперь является шестикратным победителем Кубка России по хоккею с мячом.

Меж тем это поражение для красноярцев стало вторым за две неделе в финалах. 15 октября они не смогли победить «Сандвикен» в финале Кубка мира-2017. Тогда ведя в счете 3:1 в итоге они уступили 3:4.

Добавим, что 11 ноября «Енисей» начнет выступление в чемпионате России гостевой встречей с кемеровским «Кузбассом». В Красноярске команда будет принимать соперников на стадионе «Локомотив».

фото: страница ХК "Енисей" в Facebook 

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