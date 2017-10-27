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«Сокол» на выезде переиграл трехкратного чемпиона ВХЛ

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Красноярск
15:05 27 Октября 2017
победа, хоккей, сокол, спорт, матч, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты «Сокола» переиграли «Торос» в рамках чемпионата ВХЛ. Матч прошел 26 октября в Нефтекамске (Башкортостан).

Счет был открыт на 26-й минуте — игрок красноярской команды Артурс Озолиньш реализовал двойное большинство с передачи Игоря Руденкова. Через шесть минут отличился сам Руденков, воспользовавшись пасом Никиты Бурмаго. «Торос» минимизировал отставание за две минуты до финальной сирены, когда при игре «5 на 4» забил Виктор Другов, однако спасти матч хозяева не сумели. В итоге «Сокол» победил со счетом 2:1.

«Игра получилась хорошая, боевая. Наша команда билась и сражалась до конца, за это благодарю своих ребят. Концовка получилась нервная, но смогли выстоять и довести матч до победы», — сказал после матча главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Благодаря победе красноярцы закрепились в зоне плей-офф ВХЛ, набрав 27 очков после 17 матчей. Сейчас «крылатые» делят 10-е место с «Горняком» (Учалы), «Ермаком» (Ангарск) и «Саровом».

«Торос» является самым титулованным клубом Высшей хоккейной лиги. Команда из Башкортостана трижды побеждала в Кубке Братины — в 2012, 2013 и 2015 годах.

Выездная серия «Сокола» завершится 28 октября в Перми, где красноярская команда сыграет с «Молотом-Прикамье». Затем подопечные Титова вернутся в Красноярск, где проведут четыре домашних матча подряд.

Видео: ХК «Торос»

В статье упоминаются:
Организации: ХК «Сокол»
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