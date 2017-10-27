Юрий Дудь похвалил пресс-атташе футбольного «Енисея»

Известный видеоблогер и главный редактор портала Sports.ru Юрий Дудь положительно оценил работу пресс-атташе футбольного «Енисея» Станислава Меркиса. Журналист кратко описал предысторию появления парня в клубе и отметил, что возраст не является главным показателем в работе.

«Красноярский школьник вел неофициальные соцсети местного футбольного клуба — «Енисей» (тогда — середняк ФНЛ, то есть второго по силе дивизиона). Делал это так смешно и тонко, что регулярно гремел на весь интернет. Когда ему исполнилось 19, а в клуб пришло новое руководство, парня взяли на позицию главного в пресс-службе. Теперь «Енисей» гремит чуть ли не каждую неделю, а отдельные вирусные истории долетают до Испании, Англии и прочих Европ. Редкий пример того, как даже в русском футбике находятся люди, которые понимают: главное не возраст, главное — живой ум и шило в заднице», — написал Дудь на своей странице в Facebook.

К своему посту журналист прикрепил ссылку на статью о деятельности пресс-службы «Енисея», опубликованную на портале Sports.ru. В материале Меркис вместе со спортивным директором Денисом Петровским рассказывают о медиаработе клуба и поясняют историю создания успешных проектов.

Станислав Меркис прославился на всю Россию как создатель твиттера «Енисея» — неофициального блога команды, комментирующего футбол и околофутбольные события в юмористическом стиле. В 2016 году парень стал пресс-секретарем клуба, а его твиттер получил официальный статус. При этом Меркис является одним из самых молодых специалистов в своей отрасли — летом этого года ему исполнилось 20 лет.

Твиттер «Енисея» ранее шутливо предлагал контракты Дмитрию Сычеву, Роману Широкову и Андрею Малахову. «Новая» эмблема, стилизованная под логотип «Ювентуса», стала символом фан-движения. Последней «вирусной» историей стало приглашение «Барселоны» в Футбольную национальную лигу, о чем написали ведущие спортивные издания Европы.

Фото: Станислав Меркис / ВКонтакте