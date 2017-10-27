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Волейболисты «Енисея» в упорной борьбе уступили казанскому «Зениту»

Главная Спорт
Красноярск
09:15 27 Октября 2017
спорт, красноярск, волейбол, енисей, зенит, казань, матч, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболисты «Енисея» проиграли казанскому «Зениту» в рамках Суперлиги. Матч прошел 26 октября в Доме спорта им. Дворкина в Красноярске при переполненных трибунах.

В первом сете красноярцы смогли навязать борьбу именитому сопернику, уйдя на первый технический тайм-аут при счете 8:7 в свою пользу. Однако «Зенит» перехватил инициативу и довел дело до победы, несмотря на активное сопротивление хозяев — 25:22.

Во втором сете казанцы сразу взяли игру под свой контроль, создав отрыв еще в начале партии — 8:4. Попытки «Енисея» исправить ситуацию ни к чему не привели. Гости, в свою очередь, уверенно победили в партии со счетом 25:20.

Третий сет прошел в равной и напряженной борьбе. «Енисей» смог оторваться от Казани на три очка (7:4), однако затем проиграл четыре балла подряд. В дальнейшем преимущество переходило от одной команды к другой, но в конце чуть больше повезло красноярцам — 25:23.

В четвертой партии зрители вновь увидели равную борьбу. Инициативой по ходу сета владели обе команды. В конце игрового отрезка «Енисей» выигрывал 24:22, но довести дело до тай-брейка не сумел — «Зенит» выиграл четыре очка подряд и победил со счетом 26:24 и 3:1 по партиям.

«Сегодня был важен настрой и вера, вера в то, что можно хорошо играть даже с такой сильной, титулованной командой, как «Зенит». Моментами с Казанью очень тяжело играть, но могу сказать, что сегодня ребята показали хорошую, достойную игру. Эйс Александра Бутько при счете 24:23 — это опыт, это уверенность в себе, в своих силах. Команда «Зенит» очень опытная. Думаю, что в дальнейших играх мы добавим в технических и тактических вещах, которые в дальнейшем помогут «Енисею» играть еще лучше», — сказал после матча главный тренер «Енисея» Юрий Чередник.

Казанский «Зенит» является самой титулованной командой России, имея в своем активе девять званий чемпиона страны и пять побед в Лиге чемпионов. Кроме того, команда из Татарстана продлила свою беспроигрышную серию в Суперлиге до 60 матчей.

Следующий матч волейболисты «Енисея» проведут 5 ноября в Красноярске. Соперником подопечных Чередника станет кемеровский «Кузбасс».

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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