Футбольный «Енисей» не смог выйти в 1/4 Кубка России по футболу

Красноярский футбольный «Енисей» не смог выйти в 1/4 Кубка России. Сегодня наша команда уступила во Владивостоке местному «Лучу-Энергии» со счетом 1:2.

В первом тайме хозяева открыли счет на 19-ой минуте, «Енисей» же пытался взять игру под свой контроль. Получалось это не всегда, тем более что после забитого мяча игроки «Луча» практически всем составом встали в своей штрафной.

Во втором тайме главный тренер «Енисея» удачно провел замену и вышедший Владимир Камеш после прострела Сердера Сердерова замкнул передачу и сравнял счет. Казалось, красноярцы сумеют дожать соперника, однако ошибку на выходе совершил вратарь нашей команды Сергей Чепчугов. Игрок «Луча» перекинул нашего голкипера и вывел хозяев вперед.

До конца игры «Енисей» имел несколько моментов, чтобы отыграться. Однако встреча так и закончилась со счетом 2:1 в пользу команды из Владивостока, которая в 1/4 встретится с победителем пары «Томь» - «Тосно».

Ближайший матч «Енисей», который идет с большим отрывом в первенстве ФНЛ, проведет в Тюмени с одноименной командой 29 октября.

Фото: пресс-служба ФК «Луч-Энергия»