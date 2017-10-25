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Футбольный «Енисей» не смог выйти в 1/4 Кубка России по футболу

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Красноярск
18:45 25 Октября 2017
кубок, футбол, игра, спорт
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Красноярский футбольный «Енисей» не смог выйти в 1/4 Кубка России. Сегодня наша команда уступила во Владивостоке местному «Лучу-Энергии» со счетом 1:2. 

В первом тайме хозяева открыли счет на 19-ой минуте, «Енисей» же пытался взять игру под свой контроль. Получалось это не всегда, тем более что после забитого мяча игроки «Луча» практически всем составом встали в своей штрафной.
Во втором тайме главный тренер «Енисея» удачно провел замену и вышедший Владимир Камеш после прострела Сердера Сердерова замкнул передачу и сравнял счет. Казалось, красноярцы сумеют дожать соперника, однако ошибку на выходе совершил вратарь нашей команды Сергей Чепчугов. Игрок «Луча» перекинул нашего голкипера и вывел хозяев вперед. 

До конца игры «Енисей» имел несколько моментов, чтобы отыграться. Однако встреча так и закончилась со счетом 2:1 в пользу команды из Владивостока, которая в 1/4 встретится с победителем пары «Томь» - «Тосно». 

Ближайший матч «Енисей», который идет с большим отрывом в первенстве ФНЛ, проведет в Тюмени с одноименной командой 29 октября.

Фото: пресс-служба ФК «Луч-Энергия»

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