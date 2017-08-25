В 9 туре чемпионата России «Енисей-СТМ» проиграл «Красному Яру» со счетом 7:15.

Счет открыл «Красный Яр» – Александр Ильин заработал первые 5 очков для команды, на это «Енисей» ответил заносом Дениса Симпликевича и реализацией Юрия Кушнарева. Очки в первом тайме команды больше не набирали и на перерыв ушли при счете 7:5.

Во втором тайме «Красный Яр» организовал перехват мяча и Гиоргий Пруидзе убежал к зачетке «Енисея», на этот раз бьющий был точен — 7:12. В финале матча у «Яра» была возможность набрать еще 9 очков со штрафных, но лишь последний достиг цели — 7:15 — первое поражение «Енисей-СТМ» в сезоне.

«Впереди нас ждут еще более серьезные соперники, лучше защищающиеся, лучше организованные, и если мы хотим расти, мы должны сами создавать и реализовывать моменты, а не полагаться на случай. В целом-то я игрой доволен. Отдельные огрехи, конечно, были, и будем с этим разбираться. Немного не повезло. Да и соперник непростой. «Яр» сейчас показывает качественную игру в защите», — прокомментировал главный тренер РК «Енисей-СТМ» Вакиль Валеев.

«Красный Яр» вышел на первое место, опережая «Енисей-СТМ» в чемпионате на три очка.

Следующий матч «Енисей-СТМ» проведет 30 августа на стадионе «Красный Яр» против команды «ВВА-Подмосковье».

Фото: пресс-служба «Красного Яра»