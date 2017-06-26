26 июня
Красноярск
погода +20 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Капитан ФК «Енисей» Александр Харитонов выбыл из-за перелома ноги

Главная Спорт
Красноярск
09:20 26 Июня 2017
енисей, спорт, травма, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Капитан футбольного «Енисея» Александр Харитонов получил серьезную травму на проходящих в Подмосковье сборах. 34-летний полузащитник сломал малую берцовую кость во время контрольного матча со «Спартаком-2» (2:1). Точные сроки восстановления пока неизвестны.

На товарищескую игру с «Уфой» игроки «Енисея» вышли в футболках с надписью «Саша, мы с тобой!». В пресс-службе клуба также пожелали Харитонову «скорейшего выздоровления и возвращения на поле».

Капитан красноярской команды получил уже вторую тяжелую травму за год. В июле прошлого года во время матча с «Зенитом-2» (0:3) футболист порвал крестообразные связки и выбыл из строя на полгода. Полностью восстановиться от повреждения ему удалось только в январе.

Малая берцовая кость является одной из составляющей голени. Травма кости носит тяжелый характер для спортсмена и вынуждает его проходить долгое лечение.

Фото: ФК «Енисей»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» обыграл команду из Подмосковья в матче чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» обыграл команду из Подмосковья в матче чемпионата России по регби

25 Июня 2017 г.
Матч состоялся 24 июня в Монине со счётом 31:24
Новости Красноярска: Капитан БК «Енисей» Василий Заворуев продлил контракт с клубом

Капитан БК «Енисей» Василий Заворуев продлил контракт с клубом

23 Июня 2017 г.
Финансовые условия договора не уточняются
Новости Красноярска: ЖФК «Енисей» вылетел из розыгрыша Кубка России

ЖФК «Енисей» вылетел из розыгрыша Кубка России

23 Июня 2017 г.
Красноярские футболистки проиграли «Россиянке» из Подмосковья
Новости Красноярска: Форвард «Тосно» Александр Кутьин подписал контракт с «Енисеем»

Форвард «Тосно» Александр Кутьин подписал контракт с «Енисеем»

22 Июня 2017 г.
Возможности футболиста хорошо известны Дмитрию Аленичеву
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет первый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу

В Красноярске пройдет первый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу

21 Июня 2017 г.
Соревнования пройдут на трассе «Красное кольцо»
Новости Красноярска: Экс-замдиректора «Енисея»: «Могли бы построить стадион для РФПЛ, если бы не смена руководства»

Экс-замдиректора «Енисея»: «Могли бы построить стадион для РФПЛ, если бы не смена руководства»

21 Июня 2017 г.
Борис Калюский заявил, что сейчас команда не готова к выходу в премьер-лигу
Новости компаний
23/06
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На о. Татышев нашли тело сбежавшего из приюта подростка

На о. Татышев нашли тело сбежавшего из приюта подростка

24 Июня 2017 г.
Накануне школьник сбежал из реабилитационного центра
Новости Красноярска: В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

21 Июня 2017 г.
Высокая температура снижает бдительность и скорость реакции
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

22 Июня 2017 г.
При этом дачники рискуют остаться без ягод
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.