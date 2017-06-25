«Енисей-СТМ» обыграл команду из Подмосковья в матче чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» одержал победу над «ВВА-Подмосковьем». Об этом сообщает пресс-служба регбийного клуба в Красноярске. В Монине 24 июня состоялся матч чемпионата России со счетом 31:24.

Отмечается, что первый тайм был малорезультативным. Прорыв в игре произошел сразу лишь после перерыва. Вначале Антон Рудой и Юрий Кушнарев занесли соперникам две попытки подряд.

Кроме того, Демушкин отыграл 5 очков в ответной атаке, и до середины второго тайма держался счет 21:8. Далее он же забил два штрафных подряд, сократив отставание до оборонительного бонуса — 21:14.

За четыре минуты до конца игры, после многофазовой атаки, Рудой занес свою вторую попытку, Кушнарев забил четвертую реализацию, а на последней минуте штрафной, который лишал ВВА оборонительного бонуса.

Хозяева чемпионата сделали все возможное, чтобы вернуть себе хотя бы бонус. Время игры уже вышло, когда заменивший Демушкина Денис Кукишев поразил ворота «Енисей-СТМ» со штрафного, и тут же прозвучал финальный свисток. Итог — 31:24. «Енисей-СТМ» набрал очередные пять очков, «ВВА-Подмосковье» -— одно.

Фото: пресс-служба РК «Енисей-СТМ»