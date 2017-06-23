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Капитан БК «Енисей» Василий Заворуев продлил контракт с клубом

Главная Спорт
Красноярск
10:05 23 Июня 2017
спорт, енисей, баскетбол, красноярск, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» объявил о продлении контракта с капитаном команды Василием Заворуевым. 30-летний защитник останется в Красноярске еще на один сезон. Финансовые подробности соглашения не уточняются.

Василий Заворуев родился 13 января 1987 года в Москве. Баскетбольную карьеру начинал в ЦСКА, в составе которого выиграл два чемпионата России и Евролигу-2006. После ухода из «армейского» клуба защитник выступал за ряд российских команд, БК «Киев» и кипрский АЭЛ.

В «Енисей» Василий Заворуев перешел в 2013 году. Спустя год баскетболист пополнил ряды волгоградского «Красного Октября», за который отыграл два сезона. В 2016 году Заворуев вернулся в Красноярск.

В пресс-службе «Енисея» добавили, что в прошлом сезоне защитник провел 38 матчей во всех турнирах — 25 в Единой Лиге ВТБ и 13 в Кубке ФИБА Европа. В среднем капитан команды проводил на паркете по 27 минут и набирал по 8 очков за матч.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Енисей» продлил контракт с нигерийским легионером Сулейманом Браймохом, ставшим лучшим «шестым» игроком Лиги ВТБ. Также в клубе продолжит работу главный тренер Олег Окулов. 

Фото: БК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: БК «Енисей»
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