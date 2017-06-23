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ЖФК «Енисей» вылетел из розыгрыша Кубка России

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Красноярск
09:10 23 Июня 2017
спорт, енисей, кубок, красноярск, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Женская команда футбольного «Енисея» не смогла выйти в полуфинал Кубка России. В матче 1/4 финала красноярки уступили подмосковной «Россиянке». Игра прошла 22 июня на поле «Футбол-Арены Енисей».

Счет был открыт уже на 3-й минуте — отличилась футболистка «Россиянки» Олеся Щербак. «Красно-синие» отыгрались спустя восемь минут благодаря точному удару Алины Свергун. На 47-й минуте подмосковная команда вновь вышла вперед — гол на счету Екатерины Дмитриенко. До конца матча счет не изменился — 2:1 в пользу «Россиянки».

Команда из Химок в полуфинале сыграет с московским ЦСКА, который выбил из Кубка краснодарскую «Кубаночку» (2:1). Матч за выход в финал пройдет 3 августа.

Кубок России по футболу среди женских команд разыгрывается с 1992 года. Больше всего побед в турнире одержала «Энергия» из Воронежа, которая выигрывала титул семь раз. По пять раз трофей брали «Звезда-2005» и «Россиянка».

В 1991 году был проведен единственный розыгрыш Кубка СССР по футболу среди женщин. Обладателем трофея стала красноярская «Сибирячка», в финале по пенальти обыгравшая «Прометей» из Ленинграда.

Фото: ФК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ФК «Енисей»
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