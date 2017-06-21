В Красноярске пройдет первый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу

В Красноярске стартует новый сезон чемпионата России по дрэг-рейсингу SMPRDRC. Первый этап соревнований пройдет 24-25 июня на трассе «Красное кольцо». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования по дрэг-рейсингу пользуются большой популярностью: в Сибири живет много сильных спортсменов в этой дисциплине. Чемпионами России по подобным гонкам дважды становились красноярцы: Игорь Баранов в 2015 году и Оксана Яковлева — в 2016-м.

В мэрии отметили, что в предстоящем этапе чемпионата планируют принять участие около тридцати пилотов, при этом прием заявок продолжается. Среди гонщиков — двое красноярцев: Георгий Гаракишиев на Mitsubishi Mirage и Вадим Тимашев на Nissan Skyline GT-R Terminal Motorsport.

«Я поеду на своем ММС Mirage. В планах было навести красоту, но не успел к первому этапу. В 2015 году меня не раз подводила техника, но 2016 году я с ней договорился, и мы проехали весь год без поломок до второго места в классе. Дрэг-рейсинг – это часть жизни. Новое деление по классам в первую очередь дает возможность новичкам попробовать свои силы в Чемпионате России. Ну а в целом, новое – это всегда что-то интересное, по окончании сезона мы поймем все плюсы и минусы новых классов», — рассказал Гаракишиев.

Еще один красноярец будет участвовать в гонках как инженер. Игорь Баранов в 2015 году стал чемпионом России по дрэг-рейсингу в классе переднеприводных автомобилей. В 2016 году переквалифицировался в руководителя технического проекта и настраивал автомобиль для красноярки Оксаны Яковлевой, которая и стала чемпионкой России в том же классе FWD. В новом сезоне Игоря пригласил Владимир Третьяк (Ростов-на-Дону), обладатель Кубка России по дрэг-рейсингу 2014 года.

«С Владимиром Третьяком у нас дружеские отношения, и подход к работе и победам у моей команды RacingEnergyи его Maxmotors team схожий: на первом месте стабильность, а не рекорды. Мы занимаемся подготовкой и настройкой автомобиля Третьяка к этапу в Красноярске, а дальше, наверное, будем работать удаленно. Тем более что мы смотрим его заезды в электронном виде – по телеметрии, показателям датчиков. Поэтому сможем вносить корректировки через интернет», — заявил Баранов.

В мэрии Красноярска отметили, что организаторы чемпионата России по дрэг-рейсингу вновь подготовят трассу для заездов. На дорогу сначала наносят клей специального состава, а затем втирают в него покрышки, чтобы участвующие автомобили могли зацепиться за покрытие и улучшить свой старт.

Билеты на первый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу SMPRDRC продаются на сайте bilet.redring.info. Стоимость билетов — 200-1000 рублей в зависимости от выбранной трибуны и места.

Дрэг-рейсинг подразумевает параллельные гонки на ускорение на дистанции 1/4 мили. Данная дисциплина является одной из самых зрелищных в автоспорте.

Фото: rdrc.ru

По материалам пресс-службы администрации Красноярска