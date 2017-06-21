Экс-замдиректора «Енисея»: «Могли бы построить стадион для РФПЛ, если бы не смена руководства»

Экс-заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Борис Калюский в недавнем интервью порталу Kraysport.ru заявил, что у предыдущего руководства клуба были планы построить новый стадион для РФПЛ на 10 тысяч мест. Предполагалось, что новый спортивный объект появится на месте стадиона «Металлург» в Зеленой Роще. Однако сделать этого не удалось.

В разговоре с корреспондентом Sibnovosti.ru Калюский объяснил, почему сорвались планы. По его словам, главной причиной стала смена руководства «Енисея».

«Все было планово. Мы построили манеж, должны были построить стадион под премьер-лигу, потом хотели уже ставить конкретную задачу. А сейчас все наоборот: сначала зайдем, будем в Томске или в Новосибирске играть, а потом когда-нибудь стадион построим или с реконструкцией выйдет. Конечно, мы можем ходить с флагами на демонстрации и заявлять, что мы туда-сюда пойдем, но так-то мы не готовы еще», — заявил Калюский.

При этом, как выяснилось, средства на строительство нового стадиона не были запланированы в краевом бюджете. Министр спорта Сергей Алексеев заявил корреспонденту Sibnovosti.ru, что ничего нового строить не планируется.

«У нас идет реконструкция Центрального стадиона, мы нового ничего не строим. Реконструкцию начинаем в июле и завершаем в следующем году. Не знаю, про что там Борис Калюский говорил, но у нас таких планов [по строительству нового стадиона на «Металлурге»] нет», — сказал Алексеев.

Смена руководства в «Енисее» произошла летом прошлого года, когда красноярская команда покинула ФНЛ, заняв 16-е место. «Красно-синим» удалось остаться в первой лиге лишь благодаря отказу «Смены» из Комсомольска-на-Амуре от повышения в классе. После этого пост директора «Енисея» вместо Владимира Евтушенко занял Денис Рубцов, при котором команда заняла третье место в ФНЛ, показав лучший результат в истории красноярского футбола.

Фото: vk.com