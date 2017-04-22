Скончался директор волейбольного «Енисея» Эдуард Носков

В Красноярске умер директор волейбольного «Енисея» Эдуард Носков. По некоторым данным, причиной смерти 41-летнего специалиста стал оторвавшийся тромб. Свои соболезнования родным и близким умершего выразила Всероссийская федерация волейбола.

По информации Sibnovosti.ru, Носков умер утром 22 апреля на баскетбольном матче. Точная причина смерти и дата похорон пока неизвестны.

Эдуард Носков в 1990-е и 2000-е годы защищал цвета красноярского «Дорожника» (предшественника «Енисея») на позиции доигровщика. В 1997-2002 годах он был капитаном команды. В 1999 году Носков в составе «Дорожника» выиграл Кубок Сибири и Дальнего Востока.

Директором красноярского клуба Эдуард Носков стал в 2010 году. Под его руководством мужская команда «Енисея» вернулась в Суперлигу спустя 15 лет, а женский коллектив закрепился в лидерах российского волейбола.

Фото: сайт Всероссийской федерации волейбола