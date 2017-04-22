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Алексея Спиридонова вызвали в сборную России по волейболу

Главная Спорт
Красноярск
10:04 22 Апреля 2017
спорт, енисей, волейбол, сборная, россия, команда
Автор: Sibnovosti.ru
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Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с расширенным составом команды для участия в Мировой лиге-2017. В список вызванных волейболистов вошел доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов. Также тренеры сборной решили задействовать экс-волейболиста красноярской команды Ильяса Куркаева.

  • Связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;
  • Диагональные: Константин Бакун, Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров;
  • Доигровщики: Алексей Спиридонов, Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Феоктистов, Егор Клюка;
  • Центральные блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Игорь Филиппов;
  • Либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.

Первый этап турнира стартует в Сургуте 2 июня. Россияне сыграют со сборными Аргентины, Франции и Болгарии.

Спиридонов играл за национальную сборную в 2011-2015 годах. В составе команды доигровщик становился чемпионом Европы и двукратным победителем Мировой лиги. В 2014 году волейболист принял участие в чемпионате мира, однако тогда сборная России не смогла попасть в тройку сильнейших.

Мировая лига (англ. FIVB World League) — самый престижный коммерческий турнир среди мужских национальных волейбольных сборных. Проводится ежегодно. Соревнования стартуют в мае-июне и являются первым официальным турниром в сезоне национальных команд.

Фото: ВК «Енисей»

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