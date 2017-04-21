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Хоккеист Александр Семин покинет магнитогорский «Металлург»

Главная Спорт
Красноярск
16:48 21 Апреля 2017
хоккей, кхл, контракт, спорт, клуб
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеист Александр Семин в ближайшее время может покинуть магнитогорский «Металлург», за который играл с 2015 года. Руководство клуба не собирается предлагать новый контракт звездному форварду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

33-летний уроженец Красноярска сыграл в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 58 матчей, забросив 14 шайб и отдав 16 голевых передач. Однако стадию плей-офф хоккеист провалил — в 18 матчах Семин набрал всего два очка и не смог помочь своей команде защитить Кубок Гагарина. Напомним, «Магнитка» уступила в финальной серии петербургскому СКА со счетом 1:4.

Ранее магнитогорские журналисты и болельщики резко раскритиковали Семина за неубедительную игру. Форвард не забивал в 23 матчах подряд, а фанаты иронично прозвали его «чемпионом по удалениям» — практически в каждой встрече хоккеист хотя бы раз отправлялся на «скамейку штрафников» за нарушение правил.

Добавим, действующее соглашение Семина с «Магниткой» рассчитано до 30 апреля 2017 года. Где форвард может продолжить свою карьеру, пока неизвестно.

Фото: официальный сайт КХЛ

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