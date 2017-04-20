Причиной спора между «Матч ТВ» и Sports.ru стал гол футболиста «Енисея»

Стали известны подробности резонансного спора между телеканалом «Матч ТВ» и популярным порталом Sports.ru. Выяснилось, что конфликт начался из-за размещения на интернет-ресурсе видеозаписи с голом, который забил защитник «Енисея» Никита Чичерин.

«Ну наконец-то! Раскрыты детали преступления века, по итогам которого «Матч ТВ» требовал блокировки Sports.ru. Об этом Тина Канделаки (генеральный продюсер телеканала — прим. ред.) написала лично мне в твиттере (и незамедлительно получила лайк от Черданцева!), указав на страницу защитника красноярского «Енисея» Никиты Чичерина, где размещены несколько его голов. Прежде, напомню, мы получали только угрозы блокировки, но никаких конкретных указаний на «пиратский контент» – ни от нее, ни от Роскомнадзора», — написал в своем блоге гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Также руководитель сайта опубликовал ссылку на пост в twitter-аккаунте Канделаки. В своей записи она прикрепила скриншот телеканала «Матч ТВ!» Наш спорт» с фрагментом игры «Енисей» — «Сибирь». Такой же фрагмент размещен на Sports.ru. Канделаки интересуется, «как так получается».

Навоша заявил, что правами на освещение матчей Футбольной национальной лиги владеет не только «Матч ТВ».

«У Sports.ru есть все необходимые права на показ хайлайтов (обзоров) ФНЛ. Эксклюзивом на эту лигу обладает компания «Телеспорт». По договору с ней эти права используем и мы, и телеканалы «Матч ТВ», и региональные телеканалы, и некоторые сайты букмекеров. Остается вопрос собственно картинки – «Телеспорт» сам ее не производит. Часть картинки производят региональные телеканалы, часть – сами клубы (некоторые даже транслируют свои матчи в Youtube), часть – телеканалы «НТВ-Плюс», для показа на каналах «Наш футбол» и «Наш спорт». Согласно договору с «Телеспортом», наши редакторы собирают все эти хайлайты в перечисленных источниках, имея от большинства из них письменное подтверждение о том, что они не возражают против такого использования. Есть такое подтверждение и от руководства «НТВ-Плюс», — заявил Навоша.

При этом журналист признался, что соглашение действовало с предыдущим руководством «НТВ-Плюс», управлявшим каналами еще до создания «Матч ТВ». Навоша заявил, что Sports.ru уберет все обзоры с логотипом «Матча» и попросил прощения у Никиты Чичерина.

«Против лома нет приема, и в условиях размахивания ломом Роскомнадзора мы предпочтем перестраховаться. Никита Чичерин, извини!», — написал гендиректор портала.

Информация о блокировке Sports.ru по заявлению «Матч ТВ» появилась на этой неделе. Портал получил уведомление от Роскомнадзора об угрозе прекращения работы из-за пиратского контента. Однако позже в ведомстве заявили, что не станут блокировать интернет-ресурс.

Напомним, Никита Чичерин стал автором победного гола в матче с «Сибирью» (3:2). Защитник поразил ворота эффектным ударом с дальней дистанции.