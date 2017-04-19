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Волейболистки «Енисея» проиграли во втором матче за бронзу Суперлиги

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Красноярск
11:43 19 Апреля 2017
енисей, матч, спорт, волейбол, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Женская команда волейбольного «Енисея» проиграла «Уралочке-НТМК» во втором матче «бронзовой» серии Суперлиги. Игра прошла 18 апреля в Нижнем Тагиле.

Первые две партии полностью остались за хозяйками паркета — 25:20 и 25:16. Однако «Енисей» не сдался и сумел сравнять счет по сетам, победив в третьей и четвертой партии (25:17 и 25:20). Игра дошла до решающего сета, где сильнее оказалась «Уралочка» — 15:12. В итоге «Енисей» проиграл со счетом 2:3.

«Для нас было бы, наверное, слишком сладко выиграть обе игры в Тагиле. Очень радует, что сегодня после двух проигранных партий девчонки не остановились, продолжали бороться, а пятая партия – это лотерея. После второй партии, возможно, «Уралочка» немного успокоилась, но у нас уже другого выхода не было, нужно было рисковать в каких-то моментах», — сказал после игры и.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин.

Напомним, 17 апреля красноярки выиграли первый матч в «бронзовой» серии со счетом 3:1. Таким образом, сейчас счет в противостоянии равный — 1:1. Для победы в серии одной из команд нужно выиграть три встречи.

Следующие два матча «Енисей» сыграет с «Уралочкой» на своей площадке 24 и 25 апреля в 19:00. В случае обмена победами команды разыграют бронзу 2 мая в Нижнем Тагиле.

Фото: Олег Нохрин / ВК «Уралочка-НТМК»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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