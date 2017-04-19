ЖФК «Енисей» стартовал в чемпионате России с сенсационной победы

Женская команда футбольного «Енисея» сенсационно переиграла подмосковную «Россиянку» в первом матче чемпионата России. Игра прошла 18 апреля на поле «Футбол-Арены Енисей».

Красноярки открыли счет ближе к концу первого тайма — на 35-й минуте отличилась Анастасия Быкова. Сразу после перерыва «красно-синие» удвоили преимущество — на 46-й минуте счет своим голам открыла Валентина Жукова. Попытки подмосковных футболисток спасти игру не увенчались успехом. В итоге «Енисей» выиграл со счетом 2:0.

«Думаю, что для старта мы сыграли неплохо, начали с победы. Видно, что город заждался большого женского футбола. Мы рады, что удалось победить. Всем спасибо за поддержку! Праздник удался, несмотря на содержание игры, по которой есть вопросы», — рассказал после игры главный тренер красноярской команды Алексей Мартынов.

«Россиянка» из подмосковных Химок является одной из самых титулованных команд России. Футболистки по пять раз выигрывали чемпионат и кубок страны. Также команда трижды выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Именно «Россиянка» является действующим победителем высшей лиги.

Следующий матч женского «Енисея» пройдет 24 апреля в Краснодаре. «Красно-синие» сыграют с местной «Кубаночкой».

Напомним, о выходе ЖФК «Енисей» в элитный дивизион стало известно в середине февраля. Решение было принято по итогам успешного сезона-2016 в первом дивизионе. Красноярская команда заняла второе место с разницей мячей 108:9. Изучив все условия и требования высшей лиги, руководство команды решилось на повышение в классе.

Фото: ФК «Енисей»