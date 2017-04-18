ЖВК «Енисей» обыграл «Уралочку-НТМК» в первом матче за бронзу Суперлиги

Женская команда волейбольного «Енисея» с победы стартовала в бронзовой серии чемпионата России. Красноярки переиграли «Уралочку-НТМК» на площадке соперника в Нижнем Тагиле. Матч прошел 17 апреля.

Вся игра проходила в равной и зрелищной борьбе. «Енисей» был близок к «сухой» победе после успеха в первых двух партиях (26:24 и 25:20), однако третий сет остался за «Уралочкой» — 25:20. Красноярки вырвали победу в самом конце четвертой партии — 25:23. В итоге игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Енисея».

Легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь также признал боевой характер игры.

«Енисей» лучше защищался сегодня, будем разбирать ошибки, смотреть и анализировать. Игра была боевая, мы проиграли несколько важных концовок», — сказал Карполь.

И. о. наставника «Енисея» Александр Кошкин назвал некоторые судейские решения спорными и подчеркнул общую напряженность бронзовой серии.

«Это очень важная победа, мы сегодня теряли концентрацию, но дотерпели. Чуть подустали, но выстояли. Мы не можем повлиять на спорные судейские решения, но такие эмоциональные моменты характерны для игр за медали. Выигран только один матч, в Нижнем Тагиле всегда сложно играть. Завтра будет еще тяжелее», — отметил Кошкин.

Следующий матч команды сыграют вновь на площадке в Нижнем Тагиле. Игра пройдет 18 апреля и начнется в 19:30 по красноярскому времени.

Согласно регламенту, серия матчей за бронзовые медали проходит до трех побед. После игр на Урале команды переедут в Красноярск, где сыграют 24 апреля и, если потребуется, 25 апреля. В случае равенства «Енисей» и «Уралочка» проведут решающий матч 2 мая в Нижнем Тагиле.

Фото: сайт ВК «Енисей»