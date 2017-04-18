Футбольный «Енисей» вырвал победу у «Мордовии» на 90-й минуте

Футболисты «Енисея» одолели «Мордовию» в рамках 32 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 17 апреля на стадионе «Старт» в Саранске.

Счет открыли хозяева поля — на 18-й минуте Александр Кренделев забил прямым ударом со штрафного. «Енисей» ответил голом Сергея Самодина на 28-й минуте. Спустя пять минут «Мордовия» могла вновь выйти вперед, однако Кренделев не реализовал пенальти, попав прямо во вратаря. В итоге первый тайм завершился со счетом 1:1.

Во втором игровом отрезке опасные моменты были у обеих команд. На 64-й минуте «Мордовия» осталась в меньшинстве — Павел Игнатович получил вторую желтую карточку и покинул поле. «Енисей» сумел воспользоваться преимуществом в самом конце игры — на 90-й минуте Артур Саркисов удачно пробил головой из пределов штрафной. Финальный свисток зафиксировал победу красноярской команды — 2:1.

Стоит отметить, что на тренерской скамейке «Енисея» не было наставника Андрея Тихонова. Старший тренер Владимир Ежуров объяснил отсутствие специалиста и дал свой комментарий по игре.

«Получилось два разных тайма. До перерыва было много желания и старания, но меньше собственно футбола. Во втором тайме успокоили ребят, уплотнили игру. Конечно, помог случай. Но по содержанию второй тайм у нас получился намного более качественным. Насколько не хватало Андрея Тихонова на скамейке? Он всегда был с нами, он был на связи. Все перестановки в игре мы делали – это совместные решения. К сожалению, Андрей Валерьевич приболел. Но надеемся, что через два-три дня он будет снова с командой», — рассказал Ежуров журналистам.

Благодаря успеху «Енисей» укрепил свои позиции в верхней части турнирной таблицы. Набрав 48 очков в 32 играх, команда расположилась на 6-м месте. При этом до зоны стыковых матчей красноярцев отделяет всего одно очко, а до третьего места — два.

Ближайший матч «Енисей» сыграет 23 апреля в Красноярске. Соперником станет «Кубань» из Краснодара.

Видео: ФК «Мордовия»