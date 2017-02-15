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Женская команда ФК «Енисей» перейдет в Высшую лигу чемпионата России

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Красноярск
14:30 15 Февраля 2017
енисей, красноярск, спорт, женщины, футбол, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Женская команда футбольного «Енисея» впервые за 20 лет сыграет в Высшей лиге чемпионата России. Об этом журналистам сообщил директор клуба Денис Рубцов.

Решение было принято по итогам успешного сезона-2016 в первом дивизионе. Красноярская команда заняла второе место с разницей мячей 108:9. Изучив все условия и требования элитного дивизиона, руководство команды решилось на повышение в классе.

«Получив поддержку от губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского, министерства спорта края и депутатского корпуса, мы очень рады, что это решение будет воплощено в жизнь. Тут та ситуация, когда главное — ввязаться в драку, а там мы будем стараться выглядеть достойно. Потому что одно дело играть в том дивизионе, где наши девчонки отгружают по 8-10 мячей соперникам и другое дело, где Высшая лига и будет другой футбол. Понятное дело, будет непросто, но я считаю, нужно идти наверх, потому что если не стремиться к результату, тогда зачем это все нужно», — рассказал Рубцов.

Капитан ЖФК «Енисей» Екатерина Ларина заявила, что команда намерена биться на поле до конца, несмотря на возможные трудности.

«Мы прекрасно понимаем, что, заявляясь фактически тем же составом, что играли в Первом дивизионе, в Вышке нам будет непросто. Но заранее приглашая всех любителей футбола на наши матчи, могу сказать, что мы будем биться на поле и стараться добиться результата. В чем уж точно никому не придется сомневаться, так это в нашей самоотдаче», — сказала Ларина.

Женская команда вошла в структуру ФК «Енисей» в 2011 году. Последние четыре сезона подряд красноярские футболистки добивались спортивного права перехода в Высшую лигу, однако по различным причинам повышения в классе не происходило.

В последний раз Красноярск был представлен в Высшей лиге в 1997 году. Тогда команда называлась «Сибирячка».

Фото: ФК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ФК «Енисей»
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