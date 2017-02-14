Виктор Толоконский наградил красноярских медалистов Универсиады-2017

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский наградил спортсменов, ставших медалистами Универсиады-2017 в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава региона вручил спортсменам, их тренерам и руководителям профильных учреждений памятные ценные подарки и благодарности губернатора. После этого Толоконский поблагодарил атлетов за самоотверженный труд.

«Ваш пример подталкивает молодых ребят приходить в спорт, выбирать здоровый образ жизни и формировать достойную смену. У нас большие традиции студенческого и молодежного спорта, продолжателями которых вы являетесь. Но к победе на Универсиаде – особое отношение. Сейчас края находится на пике подготовки к Универсиаде 2019 года — мы мощно обновим спортивную инфраструктуру города, сделав Красноярск центром зимних видов спорта. И нам важно понимать, что все это наследие будет востребовано не только жителями города, но и профессиональными спортсменами, которые показывают высокие результаты на мировой арене. За успехами молодых спортсменов стоит большой труд тренеров, наставников и благодарю вас за подготовку чемпионов»,— сказал Толоконский.

Напомним, российская команда стала уверенным лидером Универсиады, завоевав треть от всего количества медалей. В копилке россиян — 71 награда из 206 возможных.

Красноярцы сделали большой вклад в общий успех. Три медали в биатлоне (два золота и серебро) достались студенту КГПУ им. Астафьева Сергею Корастылеву. Также золотые медали выиграли хоккеисты «Сокола» (Илья Андрюхов, Станислав Заборников, Андрей Щербов и Дмитрий Кириллов) и хоккеистки «Бирюсы» (Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко и Елена Подкаменная).

Фото: almaty2017.com

По материалам пресс-службы правительства Красноярского края