14 февраля
Красноярск
погода -13 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Виктор Толоконский наградил красноярских медалистов Универсиады-2017

Главная Спорт
Красноярск
17:15 14 Февраля 2017
спорт, красноярск, универсиада, губернатор, награда
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский наградил спортсменов, ставших медалистами Универсиады-2017 в Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава региона вручил спортсменам, их тренерам и руководителям профильных учреждений памятные ценные подарки и благодарности губернатора. После этого Толоконский поблагодарил атлетов за самоотверженный труд.

«Ваш пример подталкивает молодых ребят приходить в спорт, выбирать здоровый образ жизни и формировать достойную смену. У нас большие традиции студенческого и молодежного спорта, продолжателями которых вы являетесь. Но к победе на Универсиаде – особое отношение. Сейчас края находится на пике подготовки к Универсиаде 2019 года — мы мощно обновим спортивную инфраструктуру города, сделав Красноярск центром зимних видов спорта. И нам важно понимать, что все это наследие будет востребовано не только жителями города, но и профессиональными спортсменами, которые показывают высокие результаты на мировой арене. За успехами молодых спортсменов стоит большой труд тренеров, наставников и благодарю вас за подготовку чемпионов»,— сказал Толоконский.

Напомним, российская команда стала уверенным лидером Универсиады, завоевав треть от всего количества медалей. В копилке россиян — 71 награда из 206 возможных.

Красноярцы сделали большой вклад в общий успех. Три медали в биатлоне (два золота и серебро) достались студенту КГПУ им. Астафьева Сергею Корастылеву. Также золотые медали выиграли хоккеисты «Сокола» (Илья Андрюхов, Станислав Заборников, Андрей Щербов и Дмитрий Кириллов) и хоккеистки «Бирюсы» (Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко и Елена Подкаменная).

Фото: almaty2017.com

По материалам пресс-службы правительства Красноярского края

В статье упоминаются:
На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Сокол» разгромно проиграл «СКА-Неве» в чемпионате ВХЛ

«Сокол» разгромно проиграл «СКА-Неве» в чемпионате ВХЛ

14 Февраля 2017 г.
После поражения красноярцы упали на 10-е место в таблице
Новости Красноярска: Волейболистки «Енисея» обыграли самый титулованный клуб России

Волейболистки «Енисея» обыграли самый титулованный клуб России

13 Февраля 2017 г.
Красноярки сенсационно выиграли у «Уралочки-НТМК»
Новости Красноярска: Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира по сноуборду

Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира по сноуборду

13 Февраля 2017 г.
Красноярка победила в параллельном гигантском слаломе
Новости Красноярска: Красноярск принял участие в «Лыжне России-2017»

Красноярск принял участие в «Лыжне России-2017»

12 Февраля 2017 г.
Всероссийская массовая лыжная гонка прошла в десятках регионов страны, в ней поучаствовали 1,5 млн человек
Новости Красноярска: Виктор Толоконский: «Я благодарен Андрею Тихонову за работу в «Енисее»

Виктор Толоконский: «Я благодарен Андрею Тихонову за работу в «Енисее»

10 Февраля 2017 г.
Губернатор заявил, что часть поставленных перед командой задач уже выполнена
Новости Красноярска: Красноярск принял эстафету Универсиады у Алма-Аты

Красноярск принял эстафету Универсиады у Алма-Аты

9 Февраля 2017 г.
В ближайшее время этот флаг FISU окажется в Красноярске
Новости компаний
13/02
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго начат капитальный ремонт гидроагрегата №7
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Названы лучшие марки сметаны с прилавков красноярских магазинов

Названы лучшие марки сметаны с прилавков красноярских магазинов

9 Февраля 2017 г.
С конкурса был снят только один образец
Новости Красноярска: Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

13 Февраля 2017 г.
В продукте находится много полезных веществ
Новости Красноярска: Сбивший ребенка красноярец потребовал компенсацию «за сильные переживания»

Сбивший ребенка красноярец потребовал компенсацию «за сильные переживания»

10 Февраля 2017 г.
Мужчина через суд попытался взыскать 500 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.