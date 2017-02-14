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«Сокол» разгромно проиграл «СКА-Неве» в чемпионате ВХЛ

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Красноярск
09:05 14 Февраля 2017
хоккей, красноярск, спорт, сокол, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты «Сокола» проиграли «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга в рамках чемпионата ВХЛ. Матч прошел 13 февраля на льду спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Первый период прошел в обоюдоострой борьбе. Поначалу «крылатые» владели преимуществом и сумели создать несколько опасных моментов, однако затем инициатива перешла к гостям. До конца тайма «Нева» имела шансы отличиться, но хозяев спасал голкипер Илья Андрюхов. В итоге период завершился безголевой ничьей.

Во втором игровом отрезке гости полностью завладели преимуществом. «Сокол» сопротивлялся, но в итоге не смог сдержать натиск и пропустил две шайбы за короткое время: на 32-й минуте отличился Иван Ларичев, а спустя три минуты — Антон Жихарев. Лишь самоотверженная игра Андрюхова не позволила «Неве» забросить еще. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Санкт-Петербурга.

В третьем периоде «Сокол» попытался выровнять игру, однако в итоге пропустил третью шайбу — на 48-й минуте отличился Альберт Конозов. После этого красноярцы полностью «рассыпались» и до конца матча не сумели даже «размочить» счет. В итоге «Сокол» проиграл со счетом 0:3.

«Сокол» разгромно проиграл «СКА-Неве» в чемпионате ВХЛ

Главный тренер красноярцев Александр Титов после матча раскритиковал своих хоккеистов за плохую игру. Специалист заявил, что некоторые лидеры команды могут не попасть в заявку на следующие матчи.

«Скажу, что безобразно наша команда играла. В очередной раз за последнее время хочу извиниться перед болельщиками. Дома нельзя так играть. Очень много вопросов к нападающим. Самое страшное, что наши некоторые лидеры сыграли свой микроматч 0:2. Так они не имеют право играть, поэтому я на следующий матч посмотрю, кого ставить. Думаю, пускай посидят на трибуне и задумаются, тем более что в преддверии плей-офф приедут ребята из «Амура». Просто так уже никто в состав не попадет, пускай молодые парни выходят и бьются, больше пользы будет. Просто так отбывать номер не получится», — заявил Титов после матча.

«СКА-Нева» является фарм-клубом петербургского СКА, который имеет статус гранда российского хоккея. Наставником второй команды Санкт-Петербурга работает легендарный специалист Петр Воробьев. Сейчас «СКА-Нева» идет на втором месте в таблице ВХЛ.

«Сокол», в свою очередь, потерял позиции. Сейчас «крылатые» находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 80 очков.

Следующий матч в рамках домашней серии красноярцы сыграют 15 февраля. Соперником станет «Звезда» из подмосковного Чехова. Матч начнется в 19:00.

Фото и видео: ХК «Сокол»

В статье упоминаются:
Организации: ХК «Сокол»
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