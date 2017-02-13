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Волейболистки «Енисея» обыграли самый титулованный клуб России

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Красноярск
10:54 13 Февраля 2017
енисей, победа, спорт, волейбол, красноярск, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболистки «Енисея» сенсационно обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга в рамках женской Суперлиги. Матч прошел 12 февраля на площадке Дома спорта им. Дворкина в Красноярске.

Первый сет прошел в тяжелой борьбе для обеих команд. Ближе к победе была «Уралочка», лидировавшая 23:19, но «Енисей» благодаря подаче Марии Фроловой взял 6 очков подряд. В итоге партия осталась за красноярками — 25:23.

Второй сет прошел под полным контролем гостей. Уверенная игра «Уралочки» не оставила шансов хозяйкам паркета, которые допустили слишком много ошибок. Двойная замена в «Енисее» не принесла успеха. В итоге волейболистки из Екатеринбурга выиграли со счетом 25:13.

Третья партия прошла под диктовку «Енисея», хотя «Уралочка» сумела навязать серьезную борьбу. Небольшой отрыв красноярок сохранялся вплоть до самого конца сета — 25:22.

В четвертом игровом отрезке «Енисей» создал себе задел в 7 очков (19:12), однако гости по ходу партии едва не сравняли счет. Впрочем, красноярки не стали доводить дело до тай-брейка и взяли сет — 25:22 и 3:1 в матче.

«Уралочка» — один из вариантов, с кем мы могли бы играть на первой стадии плей-офф. И сегодня главное было — поверить, что мы можем играть с первой четверкой и выигрывать у них. Сегодня почти все получилось, мы исключили сильные стороны «Уралочки». У «Уралочки» очень сильный прием, Бабешина очень сильная связка, она раскидывает блок. На подаче мы постарались исключить Парубец с атаки, у нас были шансы и мы ими воспользовались. Этой победой мы закрепились на 5-м месте», — сказал после игры и.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин.

Волейболистки «Енисея» обыграли самый титулованный клуб России

«Уралочка-НТМК» является самым титулованным клубом России. В прошлом сезоне команда стала серебряным призером Суперлиги. Главным тренером «Уралочки» работает легендарный специалист Николай Карполь.

«У нас очень тяжелый календарь, накопилась большая усталость, у нас были напряженные матчи, особенно с турецкими командами, эта усталость сказалась на результате. Эта игра не определяла турнирное положение ни одной из команд, поэтому и мотивация соответствующая. А так игра была довольно хорошего уровня, обе команды боролись. Я думаю, что Красноярск и в первой встрече с нами показал хорошую игру», — заявил Карполь.

Следующий матч «Енисея» пройдет 17 февраля в Красноярске. Соперником станет краснодарское «Динамо». Игра начнется в 19:00.

Матч с «Динамо» станет последним для красноярок в рамках регулярного чемпионата. 25 февраля стартует стадия плей-офф, которая и определит чемпиона России.

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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