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Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира по сноуборду

Главная Спорт
Красноярск
08:59 13 Февраля 2017
сноуборд, спорт, победа, золото, медали
Автор: Sibnovosti.ru
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Представительница Красноярского края Алена Заварзина выиграла этап Кубка мира по сноуборду, который проходил в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмены соревновались на олимпийской трассе, которая примет Игры-2018.

Заварзина победила в дисциплине «параллельный гигантский слалом». На втором месте расположилась Патриция Куммер из Швейцарии. Бронза досталась Юлии Цогг, которая также представляет Швейцарию.

«Я чувствую себя отлично. Это замечательный опыт — выступить на трассе столицы Олимпиады-2018. Организаторы проделали великую работу, и я буду рада вернуться сюда в следующем году», — рассказала Заварзина пресс-службе Международной федерации лыжного спорта.

Отметим, для Заварзиной эта победа стала второй в нынешнем сезоне. В начале февраля спортсменка выиграла этап Кубка мира в болгарском Банско.

Сейчас красноярка возглавляет рейтинг общего зачета турнира, имея в своем активе 3740 очков. Также Заварзина лидирует в дисциплине «параллельный гигантский слалом» (3500).

Фото: fis-ski.com

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