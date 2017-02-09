Красноярск принял эстафету Универсиады у Алма-Аты

Мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек в среду вечером на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Алма-Ате вручил флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) главе Красноярска Эдхаму Акбулатову. В ближайшее время этот флаг окажется в Красноярске, на который теперь будет устремлено внимание всего спортивного студенческого мира.

«Этот момент дает старт XXIX Всемирной Универсиаде в Красноярске. Искренне рассчитываю, что Красноярск также достойно предстанет в качестве столицы Универсиады. Я выражаю огромную признательность FISU, благодаря которой воспитываются новые чемпионы, сбываются мечты, молодежь становится ближе друг к другу. Я благодарю Алматы за особую атмосферу восточного гостеприимства, яркие победы, искренние эмоции. 752 дня отделяют нас от зимней Универсиады-2019. Наш город искренне ждет гостей. До встречи в Красноярске! Real Winter!» — обратился к участникам церемонии закрытия мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

После церемонии передачи флага перед зрителями выступил национальный коллектив Таймыра «Хэеро» с песнями и танцами народов Севера. Перед зрителями была воссоздана легенда о Енисее. Красноярская исполнительница народных песен Клара Полухина исполнила славянскую песню «Река». Сольный номер на льду исполнил посол зимней Универсиады-2019, олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках Алексей Ягудин. Видеоролики о сибирской природе, спорте и студенчестве закончились приглашением всех участников церемонии и зрителей телетрансляции в Красноярск в 2019 году.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

По материалам пресс-службы городской администрации / фото