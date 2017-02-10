Итоги Универсиады в Алма-Ате: хоккейный триумф и «дубль» Корастылева

В Казахстане торжественно завершилась XXVIII Зимняя Универсиада. Российская команда стала уверенным лидером турнира, завоевав треть от всего количества медалей. В копилке россиян — 71 награда из 206 возможных.

Большой вклад в общий успех сделали и красноярские студенты. Sibnovosti.ru вспомнил, кто из красноярцев пополнил российский «котел» своей медалью.

На прошедших студенческих Играх Красноярский край был представлен 22 атлетами в 6 видах спорта. Большинство спортсменов представляют Академию зимних видов спорта.

Горнолыжный спорт : Дарья Овчинникова, Дарья Коломова, Антон Енджиевский

: Дарья Овчинникова, Дарья Коломова, Антон Енджиевский Биатлон : Александр Дедюхин, Сергей Корастылев, Маргарита Васильева

: Александр Дедюхин, Сергей Корастылев, Маргарита Васильева Сноуборд : Дмитрий Таймулин, Вера Колегова

: Дмитрий Таймулин, Вера Колегова Фристайл : Георгий Гатилов, Екатерина Шаферова, Антонина Дяткина, Виталий Глущенко

: Георгий Гатилов, Екатерина Шаферова, Антонина Дяткина, Виталий Глущенко Прыжки на лыжах с трамплина : Иван Ланин

: Иван Ланин Хоккей с шайбой (женщины): Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко, Елена Подкаменная.

(женщины): Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко, Елена Подкаменная. Хоккей с шайбой (мужчины): Илья Андрюхов, Станислав Заборников, Андрей Щербов, Дмитрий Кириллов

В итоге красноярские студенты выиграли 5 наград различного достоинства (3 из которых — в командных видах спорта). Всего спортсмены привезли из Казахстана в Красноярск 12 медалей.

Главным героем всей Универсиады, безусловно, стал биатлонист Сергей Корастылев. Выпускник педагогического университета им. Астафьева за один турнир выиграл три медали, две из которых — высшей пробы (в гонке преследования и в смешанной эстафете). Также Сергей завоевал серебряную награду в индивидуальной гонке.

«Несмотря на то, что Семен (Сучилов — прим. ред.) передал мне эстафету с преимуществом, я все равно не был ни в чем уверен. Это же биатлон, все может случиться. Я просто делал свою работу. И вся команда отработала сегодня на отлично и показала результат», — прокомментировал победу в смешанной эстафете Корастылев.

Также красноярских болельщиков порадовали сборные России по хоккею — и мужская, и женская. В составах обеих команд на ведущих ролях были игроки «Сокола» и «Бирюсы».

Мужская студенческая сборная по ходу турнира не оставила своим соперникам ни единого шанса на хоть какой-либо успех, «вынося» всех подряд. Доказательством тому служат итоговые цифры: 14:0 с Южной Кореей, 7:1 с Латвией, 14:0 и 9:2 с Японией, а затем разгром самих канадцев — 4:1! Финал получился более напряженным, но и здесь россияне оказались на высоте — победа 1:0 над Казахстаном.

Большой вклад в итоговый успех внесли и хоккеисты из Красноярска. За Россию играли Илья Андрюхов, Станислав Заборников, Андрей Щербов и Дмитрий Кириллов. Причем Щербов стал первым в истории воспитанником красноярского хоккея, вызванным в национальную команду.

«Ощущения и эмоции только положительные. Организация турнира была на высшем уровне, всё очень здорово. Хоть там и ходили некоторые разговоры: кто-то из ребят участвовал в Универсиадах в Италии и Испании, а тут — Казахстан. Я с самого начала был уверен, что всё будет отлично организовано, так и вышло. Что касается уровня соперников, то у нас на всём турнире было только два конкурента – Канада и Казахстан. Латыши ещё попытались дать какой-то бой, но это всё равно не тот соперник», — признался после финального матча вратарь «Сокола» и студенческой сборной России Илья Андрюхов.

Женская сборная провела еще более уверенный турнир. По ходу Универсиады под российский «каток» попали США (7:1), Япония (10:1) и Китай (10:1). В финале россиянки не оставили шансов Канаде — 4:1.

Честь национальной сборной защищали командированные из «Бирюсы» Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко и Елена Подкаменная. Кроме того, в тренерском штабе работал наставник красноярской команды Александр Ведерников.

«На играх были все условия для хорошего проживания. Все, что нужно, было в номерах, мы ни в чем не нуждались. Только играйте, забивайте голы, достигайте результатов и всё. Эмоций куча, финальная игра сверхнапряженная. В общем, ощущения были такие, как будто это мини-олимпиада. Видели на матче флаги с надписями Красноярск, Ачинск, это было приятно», — рассказала хоккеистка «Бирюсы» и сборной России Александра Воврушко.

Казахстан запомнится не только спортивными победами. Организаторы соревнований предоставили спортсменам и официальным делегациям все условия для комфортной работы. Опыт проведения алма-атинских Игр обязательно будет учтен в Красноярске.

«Все жители нашего Красноярска и Красноярского края должны быть готовы к наплыву туристов во время Универсиады. Мы специально под Универсиаду будем разрабатывать ряд маршрутов рядом с Красноярском — в Овсянку, конечно же, в Дивногорск. Я надеюсь, что наши улыбки, наша доброжелательность и после Универсиады будут приводить к нам все больше и больше гостей. На что делает ставку, конечно же, и Казахстан», — рассказала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Нюансы организации следующей Универсиады обсуждаются уже сейчас.

«Мы здесь сегодня находим подтверждения правильности тех решений, которые нами выработаны. Однако проведение Универсиады — это такое событие, так много факторов на него влияет, что их хорошо бы все постараться заранее учесть», — отметил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

Теперь российским студентам предстоит поддержать созданный медальный задел в Красноярске через два года. Флаг FISU уже передан мэру Эдхаму Акбулатову. В ближайшее время этот флаг окажется в Красноярске, на который теперь будет устремлено внимание всего спортивного студенческого мира.

Фото: almaty2017.com