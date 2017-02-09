Волейболистки «Енисея» вышли в 1/4 финала европейского Кубка Вызова

Волейболистки «Енисея» разгромили хорватскую «Марину Кастелу» в ответном матче 1/8 финала европейского Кубка Вызова. Игра прошла 8 февраля в хорватском местечке Кастела Гомилица.

Первые две партии прошли в равной борьбе. Отставая в счете, игроки «Кастелы» всякий раз догоняли своих соперниц. Однако концовки сетов оставались за «Енисеем», несмотря на допущенные ошибки — 25:21 и 25:18.

В третьей партии красноярки целиком и полностью доминировали на площадке. При счете 6:3 в пользу «Енисея» на подачу вышла Евгения Щеглова, которая покинула свою зону лишь при счете 21:4. Хорватки провалили сет, не сумев навязать краснояркам борьбу.

В итоге партия завершилась со счетом 25:5 — по данным пресс-службы «Енисея», это был самый короткий сет в истории красноярской команды. Общий счет матча — 3:0.

Благодаря этой победе «Енисей» вышел в 1/4 финала Кубка Вызова. Напомним, в первом матче красноярки также выиграли со счетом 3:0.

В четвертьфинальной стадии красноярская команда сыграет с «Остравой» из Чехии. Первый матч пройдет 21-23 февраля.

Фото: ВК «Енисей»