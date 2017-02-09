9 февраля
Красноярск
погода -1 °C
курсы валют
59.51
 
€ 63.45
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Волейболистки «Енисея» вышли в 1/4 финала европейского Кубка Вызова

Главная Спорт
Красноярск
12:04 9 Февраля 2017
спорт, красноярск, енисей, волейбол, победа, хорватия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Волейболистки «Енисея» разгромили хорватскую «Марину Кастелу» в ответном матче 1/8 финала европейского Кубка Вызова. Игра прошла 8 февраля в хорватском местечке Кастела Гомилица.

Первые две партии прошли в равной борьбе. Отставая в счете, игроки «Кастелы» всякий раз догоняли своих соперниц. Однако концовки сетов оставались за «Енисеем», несмотря на допущенные ошибки — 25:21 и 25:18.

В третьей партии красноярки целиком и полностью доминировали на площадке. При счете 6:3 в пользу «Енисея» на подачу вышла Евгения Щеглова, которая покинула свою зону лишь при счете 21:4. Хорватки провалили сет, не сумев навязать краснояркам борьбу.

В итоге партия завершилась со счетом 25:5 — по данным пресс-службы «Енисея», это был самый короткий сет в истории красноярской команды. Общий счет матча — 3:0.

Благодаря этой победе «Енисей» вышел в 1/4 финала Кубка Вызова. Напомним, в первом матче красноярки также выиграли со счетом 3:0.

В четвертьфинальной стадии красноярская команда сыграет с «Остравой» из Чехии. Первый матч пройдет 21-23 февраля.

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск принял эстафету Универсиады у Алма-Аты

Красноярск принял эстафету Универсиады у Алма-Аты

9 Февраля 2017 г.
В ближайшее время этот флаг FISU окажется в Красноярске
Новости Красноярска: «Енисей» обыграл «Демир» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA

«Енисей» обыграл «Демир» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA

9 Февраля 2017 г.
«Дабл-дабл» на счету Фрэнка Элегара
Новости Красноярска: Красноярск примет «Всемирный женский хоккейный матч»

Красноярск примет «Всемирный женский хоккейный матч»

8 Февраля 2017 г.
Игра проходит под эгидой IIHF
Новости Красноярска: Красноярские борцы поедут на Кубок мира в Иран

Красноярские борцы поедут на Кубок мира в Иран

7 Февраля 2017 г.
Красноярский край представят Юрий Белоновский и Мухамагази Магомедов
Новости Красноярска: Пять хоккеисток «Бирюсы» выиграли Универсиаду-2017

Пять хоккеисток «Бирюсы» выиграли Универсиаду-2017

7 Февраля 2017 г.
Девушки стали чемпионками в составе сборной России
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» проиграли «Белогорью» в рамках Суперлиги

Волейболисты «Енисея» проиграли «Белогорью» в рамках Суперлиги

6 Февраля 2017 г.
Красноярцы не смогли навязать борьбу ни в одной из трех партий
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

Жители Березовки могут лишиться земель из-за «соседства» с кладбищем

7 Февраля 2017 г.
Захоронения рядом с садовыми участками признаны нарушением
Новости Красноярска: Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

5 Февраля 2017 г.
Причиной ошибки стал сбой в программе
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.