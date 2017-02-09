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«Енисей» обыграл «Демир» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA

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Красноярск
09:05 9 Февраля 2017
баскетбол, енисей, спорт, красноярск, победа, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетболисты «Енисея» обыграли турецкий «Демир Иншаат» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA. Игра прошла 8 февраля на площадке спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Встреча получилась упорной и напряженной. В первой четверти поначалу лидировал «Демир» (19:12), однако красноярцы смогли выровнять положение к самому концу периода — 19:19. Во втором игровом отрезке инициативой владел уже «Енисей», ушедший на большой перерыв с преимуществом «+9» — 46:37. Отрыв удалось создать благодаря уверенной игре лидеров «Енисея» — Василия Заворуева, Тони Тэйлора и Владислава Трушкина.

После перерыва красноярцы не сбавили оборотов и продолжили наращивать преимущество. Почин своих партнеров по команде поддержал Фрэнк Элегар, эффективно забивавший из любых позиций. В итоге к середине заключительной четверти «Енисей» вел «+20», но «Демир» собрался и немного отыграл отставание. В итоге матч завершился со счетом 91:81 в пользу «Енисея».

Самым результативным игроком в составе красноярской команды стал Василий Заворуев — 18 очков. Фрэнк Элегар оформил «дабл-дабл» (13 очков + 11 подборов).

Ответная встреча пройдет 22 февраля в Турции. Чтобы выйти в 1/4 финала, команде Олега Окулова достаточно не проиграть с разницей «-10» и более.

Фото: БК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: БК «Енисей»
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