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Красноярск примет «Всемирный женский хоккейный матч»

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Красноярск
16:02 8 Февраля 2017
мир, спорт, хоккей, женщины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск впервые станет участником «Всемирного женского матча», проводимого под эгидой IIHF (Международная федерация хоккея). Информация об этом опубликована на официальном сайте хоккейного клуба «Сокол».

В матче сыграют женские профессиональные хоккейные команды «Бирюса» и «Торнадо». Красноярские хоккеистки являются бронзовыми призерами чемпионата России, в то время как «Торнадо» — действующими чемпионками страны.

Впервые Всемирный матч для девушек был проведен в прошлом сезоне. Эксперимент оказался успешным — 29 стран от Новой Зеландии до Канады приняли участие в матче. Таким образом, непрерывно было сыграно 29 игр за 43 часа.

В матче участвуют две команды (например, белые и синие). Они соперничают друг с другом во всем мире в последовательных матчах. Организаторы будут следить за счетом каждой игры и суммировать очки в общем командном зачете. Счет будет вестись в прямом эфире. Цель состоит в том, чтобы проводить игру в хронологическом порядке с востока на запад непрерывно.

«Нам очень приятно, что Всемирный женский матч пройдет в России впервые и именно в Красноярске. Значит, наш хоккейный клуб «Сокол», в структуру которого входит женская команда «Бирюса», попадет в историю. Уверен, что все пройдет на очень хорошем организационном уровне, а девушки покажут на льду хороший хоккей», — заверил Сергей Рабцун, генеральный директор АНО ХК «Сокол».

Также Рабцун отметил, что клуб серьезно подходит к организации матча со всеми требованиями и пожеланиями IIHF.

Предполагается, что проведение «Всемирного женского матча» объединит национальные ассоциации в их усилиях по продвижению женского хоккея.

Матч пройдет на льду ДС «Сокол» (пр. Металлургов, 22Д). Игра начнется в 14:00.

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