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Красноярские борцы поедут на Кубок мира в Иран

Главная Спорт
Красноярск
12:55 7 Февраля 2017
борьба, в мире, события, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Два красноярских борца выступят на Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 февраля в Иране. Об этом сообщает Крайспорт.

В весовой категории до 97 кг на ковер выйдет Юрий Белоновский. Напомним, спортсмен является бронзовым призером прошедшего в конце января турнира «Иван Ярыгин». Среди борцов до 125 кг сборную России представит Мухамагази Магомедов.

Сборную России возглавят олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов и чемпион Европы Алан Гогаев. Соперниками россиян по группе «А» будут сборные США, Грузии и Азербайджана.

Состав сборной России

До 57 кг. Артём Гебеков, Зелимхан Абакаров
До 61 кг. Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин
До 65 кг. Алан Гогаев, Чермен Валиев
До 70 кг. Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов
До 74 кг. Ацамаз Санакоев, Радик Валиев
До 86 кг. Владислав Валиев, Ахмед Магамаев
До 97 кг. Юрий Белоновский, Расул Магомедов
До 125 кг. Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов

Фото: Крайспорт

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