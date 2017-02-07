Пять хоккеисток «Бирюсы» выиграли Универсиаду-2017

Пять хоккеисток красноярской «Бирюсы» стали победительницами зимней Универсиады-2017, которая проходит в Алма-Ате. Девушки выступали в составе сборной России.

В финале женского хоккейного турнира россиянки уверенно переиграли сборную Канады со счетом 4:1. Дублем отметилась Ольга Сосина, еще по разу отличились Людмила Белякова и Алевтина Штарева.

«Бирюса» делегировала в российскую команду Надежду Морозову, Екатерину Лобову, Лидию Малявко, Александру Воврушко и Елену Подкаменную. В тренерском штабе сборной также работал наставник «Бирюсы» Александр Ведерников.

Благодаря победе женской хоккейной сборной Россия досрочно выиграла неофициальный командный зачет Универсиады. Сейчас в активе российских спортсменов 56 медалей — 23 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых. Ближайший преследователь — Казахстан — отстает по количеству наград почти в два раза (27 медалей).

Фото: almaty2017.com