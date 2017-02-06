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Волейболисты «Енисея» проиграли «Белогорью» в рамках Суперлиги

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Красноярск
13:25 6 Февраля 2017
спорт, волейбол, енисей, матч, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей» проиграл «Белогорью» в рамках розыгрыша волейбольной Суперлиги. Матч прошел 5 февраля на площадке Дома спорта «Космос» в Белгороде.

Хозяева паркета доминировали над «Енисеем» на протяжении всего матча. Уверенная игра лидеров команды Дмитрия Мусэрского и Сергея Тетюхина позволяла Белгороду создавать отрыв и удерживать его до победного конца. «Енисей», в свою очередь, слишком много ошибался и не выдерживал заданного соперником темпа. В итоге красноярцы проиграли со счетом 0:3 (17:25, 20:25, 14:25).

«Белогорье» нас сегодня, в принципе, ничем не удивило. Сейчас команда находится на хорошем ходу. Последние игры, которые они отыграли, это игры достаточно высокого уровня. Команда сейчас очень хорошо выглядит», — признался после игры главный тренер «Енисея» Юрий Чередник.

Сейчас красноярские волейболисты занимают 10-е место в турнирной таблице, одержав 6 побед и набрав 21 очко. Текущая позиция позволяет «Енисею» выйти в плей-офф, чтобы бороться за титул чемпионов России.

Интересно, что в первом матче между «Енисеем» и «Белогорьем» победу также одержали волейболисты из Белгорода — 3:0. При этом во всех партиях была ожесточенная борьба за каждое очко.

Следующий матч подопечные Чередника сыграют 11 февраля в Красноярске. Соперником станет «Нова» из Новокуйбышевска.

Фото: ВК «Енисей»

В статье упоминаются:
Организации: ВК «Енисей»
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