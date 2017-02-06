«Енисей» обыграл «Парму» и закрепился в зоне плей-офф Единой Лиги ВТБ

Баскетболисты «Енисея» одолели пермскую «Парму» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Матч прошел 5 февраля на площадке спорткомплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом «Енисея». На большой перерыв команды ушли при счете 46:43 в пользу хозяев. Игру красноярцев вели легионеры Фрэнк Элегар и Сулейман Браймох, в то время как у «Пармы» главным бомбардиром стал Данило Анджушич, набравший 23 очка к середине игры.

В третьей четверти «Енисей» резко прибавил и ушел в отрыв, позволив пермякам заработать всего 6 очков. К середине заключительного отрезка красноярцы вели «+20» (76:56), однако гости не сдались и сократили отставание до 2 очков (79:81). «Енисей» смог вырвать победу благодаря штрафным Браймоха и Владислава Трушкина. В итоге матч завершился со счетом 87:82 в пользу красноярской команды.

Лучшим в составе «Енисея» стал Сулейман Браймох, набравший 21 очко. Фрэнк Элегар оформил «дабл-дабл» (10 очков + 11 подборов).

Для красноярских баскетболистов эта победа стала седьмой в нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ. «Парма», в свою очередь, не смогла одержать ни одной победы.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов признался, что команда очень серьезно подготовилась к игре, несмотря на статус аутсайдера у соперника.

«Волновались перед этой игрой, потому что рано или поздно «Парма» выиграет у кого-то — я в этом уверен. Нам очень не хотелось, чтобы это были мы. Кроме того, помним игру в Перми, и поэтому, возможно, наша команда сегодня была даже перенастроена», — рассказал Окулов журналистам после матча.

Благодаря успеху «Енисей» закрепился в зоне плей-офф чемпионата. Сейчас команда идет на 7-м месте.

Следующий матч подопечные Окулова сыграют 8 февраля в рамках Кубка Европы ФИБА. Соперником станет турецкий «Демир Иншаат». Ближайший матч в рамках Лиги ВТБ намечен на 19 февраля, когда «Енисей» встретится с эстонским «Калевом» на выезде.

Видео: Единая Лига ВТБ