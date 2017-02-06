«Сокол» официально вышел в 1/8 финала Высшей хоккейной лиги

Хоккейный «Сокол» гарантировал себе участие в стадии 1/8 финала ВХЛ. Это стало известно после двух матчей в Казахстане, прошедших 3 и 5 февраля. Красноярцы играли на выезде с «Торпедо» и «Сарыаркой».

В обоих матчах получилась яркая и напряженная борьба с большим количеством голевых моментов. К сожалению для красноярских болельщиков, «Сокол» не смог одержать хотя бы одну победу, проиграв обе встречи со счетом 2:3. При этом «Сарыарке» подопечные Александра Титова уступили лишь по буллитам.

После двух выездных матчей «крылатые» заработали одно очко. Сейчас в активе «Сокола» 80 набранных баллов, чего оказалось достаточно для гарантированного выхода в стадию «на вылет». Однако поражения ухудшили турнирную ситуацию — красноярцы опустились с 5 на 8 место.

Выход в 1/8 финала ВХЛ позволяет бороться за главный трофей соревнований — Кубок Братины. Напомним, турнир является вторым по значимости в российской иерархии хоккея после КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). Действующим обладателем «Братины» является «Нефтяник» из Альметьевска (Татарстан).

«Сокол» сыграет в плей-офф ВХЛ всего во второй раз в своей истории. Впервые красноярская команда вышла в 1/8 финала турнира в сезоне 2013-2014, когда заняла 16-е место в регулярном чемпионате. Однако побороться за титул не удалось — в первом же туре плей-офф «Сокол» проиграл «Торосу» все четыре матча и завершил выступление в турнире.

Фото: ХК «Сокол»