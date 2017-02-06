Сборная России по хоккею с мячом проиграла в финале чемпионата мира

Сборная России по хоккею с мячом уступила шведам в финале чемпионата мира, который проходил в Сандвикене. Решающий матч состоялся 5 февраля.

После первого тайма россияне вели со счетом 3:1 — отличились Янис Бефус, Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов. Однако во втором периоде шведы переломили игру и дожали своего соперника, сравняв счет и забив решающий мяч на 91-й минуте. В итоге сборная России проиграла со счетом 3:4, завоевав серебряные медали.

В составе вице-чемпионов выступали трое хоккеистов красноярского «Енисея» — вратарь Роман Черных, защитник Михаил Прокопьев и полузащитник Алмаз Миргазов. Капитаном команды был полузащитник «Сандвикена» Алан Джусоев, который 7 лет отыграл в Красноярске.

Впервые за многие годы в состав российской сборной не попал легендарный хоккеист Сергей Ломанов-младший. Игрока не взяли в главную команду страны по решению главного тренера Сергея Мяуса, взявшего курс на «омоложение» состава. Невызов Ломанова стал поводом для критики тренерского штаба.

После проигранного финала Мяус заявил, что не жалеет о принятом решении.

«У меня никогда нет сожалений. Нельзя себя корить и переживать за то, чего ты не сделал. Этого уже не сделать. Жизнь продолжается, и кто знает, как она повернётся дальше. Поэтому сейчас не стоит говорить о том, кого взял или не взял. Ответственность за результат лежит на тренере. Мне не жалко, что эта команда проиграла. Она весь турнир билась, уже было своё лицо, почерк. Люди доверяли друг другу, играли комбинационно. И благодарю их за это», — цитирует Мяуса газета «Спорт-Экспресс».

Сборная России впервые с 2012 года не смогла стать чемпионом мира. Последние четыре розыгрыша (2013-2016) неизменно оставались за россиянами, уверенно побеждавшими в финале.

Добавим, бронзовые медали чемпионата мира достались сборной Финляндии. В «утешительном финале» финны разгромили Норвегию со счетом 11:1.